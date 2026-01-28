Bantekniker till Division Anläggning Kristinehamn eller Kil
Infranord AB, Anläggning Sverige / Anläggningsarbetarjobb / Kristinehamn Visa alla anläggningsarbetarjobb i Kristinehamn
2026-01-28
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infranord AB, Anläggning Sverige i Kristinehamn
, Borlänge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som bantekniker ingår du i ett team som arbetar med nybyggnation av järnväg. Arbete inom drift och underhåll kan också förekomma. Arbetet omfattar bland annat bangårdsombyggnader, kanalisationsarbete, spårbyggnation samt byte av räls och slipers.
Du blir en del av en sammansvetsad och engagerad arbetsgrupp där samarbete, ansvarstagande och arbetsglädje är viktiga delar av vardagen. Vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra, är prestigelös och tar egna initiativ i ditt arbete. Rollen erbjuder varierade arbetsuppgifter och en omväxlande arbetsvardag.
Som bantekniker inom division anläggning arbetar du främst i projekt vilket innebär resor i tjänsten. Din placeringsort är Kristinehamn eller Kil. Arbetet kan innebära arbete på annan ort samt helg-, kvälls- och nattarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Godkänd gymnasieutbildning
* Arbetslivserfarenhet från järnvägen eller mark-och anläggningsarbete
* B-körkort (manuell)
* Uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst
Det är meriterande om du har:
* Banteknisk vidareutbildning
* BE-körkort
På Infranord erbjuder vi dig som medarbetare:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
ÖVRIGT
Jag hoppas du tar chansen och söker jobbet för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089) Arbetsplats
Infranord AB, Anläggning Sverige Kontakt
Platschef/Rekryterande chef
Thomas Andersson thomas.g.andersson@infranord.se +46725561040 Jobbnummer
9709910