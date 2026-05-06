Bantekniker till Basunderhåll Järnväg, Södra Stambanan 2!
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du redo för en spännande karriär där du får vara med och bygga och underhålla järnvägen? Kom och bygg framtidens järnväg med oss!
Om projektet: Den 1 oktober 2025 startade vi uppdraget "Basunderhåll av järnvägsanläggningen Södra stambanan 2", en ABT 06 Totalentreprenad som sträcker sig över sju år. Projektet omfattar sträckorna Grevaryd-Arlöv samt Älmhult-Olofström. Totalt rör det sig om 53,6 mil järnvägssträcka och en organisation på lite drygt 60 personer där etableringarna finns i Eslöv, Hässleholm och Alvesta. Södra stambanan är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och samtidigt en av Sveriges mest belastade sträckor för persontrafik, med en kraftigt växande regional tågtrafik.
Om rollen: Som bantekniker på Infrakraft kommer du vara en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att arbeta med att underhålla och bygga järnväg. Du arbetar med banöverbyggnaden som exempelvis slipers-, räls- och komponentbyten. Förekommer även arbetsuppgifter inom övriga teknikgrenar. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom signal- och elteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa vid akuta feltillstånd i spåret. Varje dag bjuder på nya utmaningar och mycket tid utomhus, där du får samarbeta nära dina kollegor. Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God vana vid att driva ditt arbete framåt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Meriterande
SoS-ledare
Tillsyningsman A-,L- och E-Skydd samt vägvakt
Elsäkerhetsledare banarbete & arbetsmaskiner
BASTAB
Banteknik
Säkerhets- och underhållsbesiktning
Kapning och slipning av rälsmaterial
Termitsvetsning
Formsvetsning
C1/C-körkort
Personliga egenskaper Vi letar efter dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har goda samarbetsförmågor. Du trivs med att arbeta utomhus och är inte rädd för att ta dig an nya utmaningar. Infrakrafts filosofi bygger på stort ansvar under frihet, där fokus ligger på projektets framdrift och god kommunikation med vår beställare.
Ansökan Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande. Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Henrik Kärrman, Platschef, henrik.karrman@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Alvesta
