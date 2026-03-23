Bankrådgivare till vårt serviceteam på Valhallavägen
Länsförsäkringar Stockholm / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-03-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Stockholm i Stockholm
, Solna
, Västerås
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en person som känner igen dig i begreppet "Doer", är serviceinriktad och förtroendegivande som även har du ett stort intresse för privatekonomi? Läs vidare för då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu dig som har erfarenhet inom service och drivs av att skapa goda kundupplevelser.
Hos oss kommer du att få hjälpa våra kunder genom att på ett professionellt och engagerat sätt erbjuda våra privatkunder, nya som befintliga, Länsförsäkringars breda utbud av ekonomisk trygghet. Det betyder att du i det spontana och bokade mötet erbjuder våra kunder anpassade lösningar för deras behov. Kundmötet kan vara både digitalt och fysiskt.
Vi erbjuder dig möjlighet att bli en del av ett team som präglas av professionalitet, bred kompetens och en stark laganda som tar oss framåt. Du får chansen att delta på en spännande utvecklingsresa där du kommer få möjlighet att bidra med idéer, kunskap samt få möjligheten att påverka din egen utveckling.
Vi tror att du är
- Nyfiken och intresserad av din omvärld och är en initiativtagare.
- Intresserad av privatekonomi och vilka marknadskrafter som påverkar den.
- Social och utåtriktad och har lätt för att få människor i din omgivning att känna sig uppskattade och trygga.
- Du brinner för service och förstår vilken skillnad vi kan göra för våra kunder.
- Du är pedagogisk och kan förklara svåra saker på ett enkelt sätt.
Har du någon annan spännande erfarenhet eller egenskap? Slå oss med häpnad och överraska oss!
Har du tidigare erfarenhet av kreditgivning eller innehar Swedsec-licens är det meriterande.
Information och ansökan
Du kommer att ha din huvudsakliga placering på vårt kontor på Valhallavägen i Stockholm men kan även placeras på våra hybridkontor.
Vi tar endast emot ansökan via vårt rekryteringssystem, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. I samband med att du skickar in ditt CV kommer du att få svara på ett antal frågor. Vi använder också arbetspsykologiska tester som del av vår rekryteringsprocess.
Du är välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 30 mars 2026. Vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Facklig kontaktperson för Forena är Sara Attermo och för SACO är Julia Södergren, vxl 08-562 830 00
Slutkandidater kommer genomgå en bakgrundskontroll innan en anställning kan bli aktuell.
Välkommen till LF Stockholm
Vår
vision att bli stockholmarnas mest omtyckta företag är det som driver
utveckling hos oss och vägen dit är genom vårt medarbetarskap och ledarskap.
Medarbetarskapet innebär nyfikenhet på varandra och vi ser fördelar med att vi
alla är olika och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Vi är
självdrivande och öppna för konstant lärande genom att aktivt dela kunskap med
varandra. Vi arbetar med direkt feedback, uppmärksammar när vi gör något bra
Vi arbetar med direkt feedback, uppmärksammar när vi gör något bra och firar framgångar tillsammans.
Så här är det att jobba hos oss
På LF Stockholm har vi en öppen och välkomnande
företagskultur som tar avstamp i våra fyra värdeord:
Driv - För att vi behöver vara handlingskraftiga för att
lyckas.
Samarbete - För att vi skapar störst värde
tillsammans.
Nyfikenhet - För att vi vill utvecklas och
skapa nya möjligheter.
Omtanke - För att vi bryr oss om varandra, våra kunder
och vår omvärld.
Dessa utgör kompassen som vägleder oss i vårt dagliga
arbete och genomsyrar allt vi gör. Från kundmöte och försäljning till
medarbetarsamtal och teamaktivitet. Givetvis önskar vi att du, precis som oss,
känner igen dig i denna beskrivning.
Läs mer om vår
företagskultur, förmåner och hur det är att jobba hos oss här. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Stockholm
(org.nr 502002-6265), https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/ Arbetsplats
LF Stockholm Jobbnummer 9814543
9814543