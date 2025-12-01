Bankjurist, Westra Wermlands Sparbank, Arvika
2025-12-01
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige
, Eda
, Årjäng
eller i hela Sverige
Västra Värmland är en fin plats på jorden. Det håller du säkert med om.
Varje dag ser vi våra kunder i ögonen och engagerar oss i samhällsutvecklingen i västra Värmland. Det känns både självklart och inspirerande. Vi är en bank som du kan lita på och som anstränger sig lite extra för ditt bästa.
Varje år låter vi en del av vinsten gå tillbaka till olika projekt och verksamheter som är till glädje för människorna här. Det känns väldigt meningsfullt att kunna bidra till att västra Värmland växer och utvecklas. Det är den riktiga vinsten!
I rollen som Bankjurist på Westra Wermlands Sparbank arbetar du främst med ekonomisk familjerätt ut mot kund. Vi har ett genuint intresse för våra kunder och söker dig som på ett engagerat och affärsmässigt sätt kan vårda och utveckla den relationen. Vi drivs av att arbeta för vår bygd och verka lokalt, vilket innebär att vara en engagerad lagspelare som tar ansvar för vår bank.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Bankjurist ingår att:
Identifiera kundens behov inom det familjerättsliga området samt upprätta erforderliga handlingar.
Sörja för kompetensutbildning inom banken genom att hålla i - eller på annat sätt - bidra till fortbildning av bankens personal.
I kundmötet arbeta proaktivt med identifiering av kundens övriga behov kring placerings- och försäkringsrådgivning och därigenom leda dem vidare till andra kollegor eller avdelningar i banken.
Delta vid behov i bankens olika marknadsaktiviteter och därigenom bidra till den höga kundnöjdhet som resultaten årligen visar.
Möta våra kunder på något av våra sju kontor i området, över telefon eller via våra digitala kanaler. Du ser även till att följa utvecklingen vad gäller regelverk, digitala hjälpmedel och instruktioner.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mötet med människan och har förmågan att i kontakt med kunder och medarbetare skapa förtroende. Du tilltalas av att arbeta på en lokal bank och gillar när det är full fart.
Du behöver vara relationsskapande, nyfiken och kommunikativ, samt få kunderna att känna sig sedda och omhändertagna. Det är av lika stor vikt att du är strukturerad och kan planera, prioritera och avsluta ärenden enligt satta förväntningar.
Du har förmåga att uttrycka dig mycket bra både verbalt och skriftligt på svenska. Du arbetar självständigt och håller en hög nivå både kvalitativt och kvantitativt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en juristutbildning. Du behöver också ha körkort då resor till samtliga kontor ingår i rollen.
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomisk familjerätt är meriterande.
Vi erbjuder dig:
Att arbeta för en lokal bank med nära till beslut och stora möjligheter för medarbetare att vara med att påverka.
Att bidra till det lokala samhällsengagemanget - detta gör vi via sponsring, stipendier, engagemang inom skolan och mycket mer.
Utbildningar på arbetstid.
Utvecklingsmöjligheter och avancemang i din karriär.
Tillgång till bankens fina förmåner för anställda.
Heltid, tillsvidaretjänst med provanställning som rapporterar till Chef Juridik.
Placeringsort Arvika.
Välkommen att söka tjänsten via länken. Bifoga ett brev om varför du ser att tjänsten skulle passa dig samt ditt CV. Vi vill ha din ansökan senast 10 januari 2026. Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Fråga gärna om tjänsten: Emma Schröder, Chef Juridik 0570-848 29, Mona Beckman, HR- partner 070-795 00 20. Facklig representant Finansförbundet, Jessica Danielsson, jessica.danielsson@wwsparbank.se
Westra Wermlands Sparbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
För mer information om Westra Wermlands Sparbank se www.wwsparbank.se Ersättning
