Bällstabergsskolan söker lärare i trä- och metallslöjd
Vallentuna kommun / Grundskollärarjobb / Vallentuna Visa alla grundskollärarjobb i Vallentuna
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du väcka skaparglädje och nyfikenhet hos nästa generation? Vi söker en engagerad och legitimerad trä- och metallslöjdlärare som vill utveckla elevers problemlösningsförmåga, kreativitet och praktiska kunnande genom slöjdens designprocess - från idé till färdig produkt.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Vår skola:
Bällstabergsskolan är en tvåparallellig F-9-skola i södra Vallentuna med närhet till Roslagsbanan. Det är en trygg och välfungerande skola där både elever och personal trivs. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vår verksamhet präglas av engagerade och kompetenta lärare, fritidspersonal och elevhälsa som tillsammans arbetar för att varje elev ska nå sin fulla potential. Skolan har ändamålsenliga lokaler, och varje avdelning har en egen matsal, vilket skapar en lugn och trivsam miljö. Bland våra lokaler finns även en stor träslöjdssal utrustad med nya slöjdbänkar. Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd för årskurs 3-9, där behörighet i ytterligare ett ämne är meriterande. I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med en kollega för en klass på högstadiet. Du har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet med eleven i fokus. Du arbetar i enlighet med läroplan och ditt arbetssätt präglas av ledning och stimulans för att möta eleverna både på grupp- och individnivå. Du är trygg i att använda kompensatoriska hjälpmedel för att möta olika behov, och digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning. Du har god kunskap om betyg och bedömning och arbetar strukturerat och medvetet med detta i din praktik. Du planerar din undervisning systematiskt och tydligt, och kan utforma pedagogiska planeringar som kommuniceras till elever och vårdnadshavare via skolans digitala plattformar.
Du blir en del av ett professionellt och självgående arbetslag som tillsammans driver och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål och fattade beslut. Du värdesätter kollegialt lärande och samarbetar gärna med kollegor och andra professioner för att stärka undervisningen som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är övertygad om att samarbete och samsyn gynnar elevernas utveckling och ser ett gott samarbete med vårdnadshavare som en viktig framgångsfaktor i arbetet för elevens bästa. Kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare med behörighet i trä- och metallslöjd.
• Du har erfarenhet av undervisning.
• Du är digitalt kunnig och har erfarenhet av att planera, dokumentera och kommunicera undervisning i digitala lärplattformar.
• Meriterande om du har behörighet i ytterligare ämne. Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2026-08-10. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-04-16.
För mer information kontakta:
Fredrik Molin, biträdande rektor, fredrik.molin@vallentuna.se
, Telefonnummer: 08-587 853 64
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna kommun
(org.nr 212000-0027), http://www.vallentuna.se/ Jobbnummer
9760141