Ballingsöv AB söker medarbetare till vår fanéravdelning och ytbehandling
Det är något alldeles speciellt att få vara en del i det inspirerande arbete som skapar varumärket Ballingslöv i Sverige och Drømmekjøkkenet i Norge. Vi är ca 370 anställda i Ballingslöv strax norr om Hässleholm och mer än 500 säljare hos samarbetspartners i Skandinavien. I alla led finns en stolthet över Ballingslöv och de produkter vi tillverkar och säljer. Därför blir också det dagliga arbetet inspirerande, vi kallar känslan för #Vardagsglädje.
Vill du vara en del av ett företag där kvalitet, hantverk och samarbete står i centrum?
Ballingslöv AB söker nu nya medarbetare till två av våra produktionsavdelningar - fanéravdelningen och ytbehandlingen. Hos oss blir du en viktig del i att skapa produkter av hög kvalitet, där både noggrannhet och engagemang gör skillnad.
På fanéravdelningen arbetar du med bearbetning av massiva och fanerade produkter. Rollen innebär att förse maskiner med material, plocka detaljer, byta program, hantera mindre störningar och utföra enklare operatörsunderhåll. Här söker vi dig som är ansvarstagande, praktiskt lagd och gillar att lösa problem.
På ytbehandlingen bearbetas och kvalitetskontrolleras material som är rått eller grundmålat. Du kommer också arbeta med logistik av ytbehandlat gods, samt utföra enklare underhåll och felsökning av ytbehandlingslinjen. Vi söker dig som är noggrann, har ett öga för detaljer och trivs i ett team men också kan ta eget ansvar.
Din roll
Som medarbetare på fanéravdelningen eller ytbehandlingen blir du en viktig del av vårt team och vår produktionskedja. Ditt arbete bidrar direkt till den höga kvalitet som kännetecknar våra produkter.
I rollen ingår bland annat att:
• Arbeta med fanering eller ytbehandling av träprodukter och säkerställa bästa möjliga resultat.
• Samarbeta med kollegor och leva efter våra värderingar: "Rätt från mig - Respekt för andra".
• Följa etablerade standarder och aktivt delta i vårt förbättringsarbete.
• Bidra till utvecklingen av både verksamheten och din egen kompetens genom vår satsning på multiskilling.
Kompetenser som vi söker:
• Gymnasieutbildning, gärna inom träteknik
• Erfarenhet från träindustrin och/eller ytbehandling
• Truckkort
• CNC
• Tekniska färdigheter är ett plus
Vad vi erbjuder
Hos Ballingslöv blir du en del av ett företag där tradition möter innovation. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med kollektivavtal, engagerade kollegor och en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid kommer först. Här får du möjlighet att växa i din roll, utveckla dina kompetenser och bli en viktig del i att skapa kök och hem som inspirerar människor varje dag.
Låter det som en roll för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Ballingslövs starka team! Vi tillämpar löpande urval.
Vid frågor vänligen kontakta rekryterande chef Daniel Larsson (ytbehandlingen) eller rekryterande chef Danijel Mikic (fanéravdelningen) Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ballingslöv AB
(org.nr 556028-1429), http://www.ballingslov.se Kontakt
Produktionsledare
Daniel Larsson daniel.larsson@ballingslov.se +46 451 46101 Jobbnummer
9536182