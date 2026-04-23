Bake-off (Konditor) medarbetare - ICA Supermarket Svalöv

Jobandtalent Sweden AB / Bagarjobb / Svalöv
2026-04-23


Vi söker nu en engagerad Bake-off medarbetare till vår kund i Svalöv. Du blir en viktig del av den dagliga driften och ansvarar för att avdelningen alltid är välfylld, inspirerande och inbjudande för kunderna.
Vår Bake-off kommer att utökas byggas om under 2026/2027 då kommer det även att göras tårtor, bakelser och andra bakverk.
Om tjänsten I rollen som Bake-off medarbetare arbetar du praktiskt med att säkerställa att kunderna möts av färska, attraktiva produkter varje dag. Du är en central person i avdelningen och bidrar till både försäljning och kundupplevelse. Bröd avdelningen kommer att ingå i tjänsten.
Arbetsuppgift

Bakning av jäst- och förgräddade produkter

På sikt ingår tårtor och bakverk

Påfyllning och exponering av varor

Prissättning och beställningar

Säkerställa ordning, kvalitet och livsmedelshygien

Stötta andra avdelningar vid behov

Anställning

Heltid

Arbetstid: Vardagar samt varannan helg

Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning

Start: Omgående

Vi söker dig som:

Är serviceminded, social och utåtriktad och vet vad du vill med avdelningen

Är ansvarstagande, noggrann och strukturerad

Trivs i ett högt tempo och arbetar effektivt

Är en lagspelare med positiv inställning

Trivs med tidiga morgnar

Har god förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet

Meriterande

Erfarenhet från dagligvaruhandel (t.ex. ICA, Coop, Willys, Hemköp eller City Gross) är meriterande

Erfarenhet från bageri, café, restaurang eller liknande är starkt meriterande

Är du utbildad konditor är det ett stort plus

Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.

Sista dag att ansöka är 2026-05-29
