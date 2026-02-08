Bagare till Vårt Konditori men med säte i vetlanda
2026-02-08
Vi på konditori Gamla Stan söker en kreativ och passionerad bagare som vill vara med i vår nya satsning och skapa underbara bakverk och bröd. Om du älskar att baka och har erfarenhet av hantverket, då vill vi gärna höra från dig!
Tänkbara arbetssysslor:
Baka och dekorera olika typer av bröd, kakor och tårtor.
Utveckla nya recept och bidra till vår meny.
Säkerställa högsta kvalitet på alla produkter.
Hålla rent och organiserat i köket.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bagare eller inom bageri.
Vi söker i första hand bagaren för brödbakning.
Du kommer ha det stora ansvaret själv för bakning av allt bröd till kallskänk i vetlanda och Eksjö
Är kreativ och har ett öga för detaljer.
Har goda kunskaper om olika baktekniker och råvaror.
Ekonomist sinnad då du själv beställer dina varor från grossist.
Kan arbeta effektivt både självständigt och i team.
Är flexibel och kan anpassa dig efter arbetsbelastning.
Stresstålig då det under sommaren är högt tempo.
Älska passion för god smak
Morgonpigg så klart då det så klart i din roll blir tidiga pass.
Vi erbjuder:
En kreativ arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i en modern maskinpark inom yrkets alla grenar.
Möjlighet att experimentera med nya recept och idéer.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett härligt team av kollegor som brinner för bakning där aldrig den ena dagen är den andra lik.
Kollektivavtal och Fora
Vi ser helst att du gått hela eller delar av de kurser man går för att bli bagare.
Bageri (1-4): Grunden i utbildningen där du ska kunna baka matbröd, kaffebröd, surdegsbröd och kavlade degar.
Konditori (1-2): Grunderna i bakverk, tårtor och kondisbitar.
Livsmedels- och näringskunskap: Läran om råvarornas egenskaper, näringsvärde och hur de påverkar slutprodukten.
Bageri- och konditorikunskap: Teori kring metoder, redskap och maskiner.
Hygien: Grundläggande kunskaper om livsmedelshygien och rengöringsrutiner (HACCP).
Ergonomi och säkerhet: Hur man arbetar i bageritempo utan att skada kroppen.
Praktiska färdigheter
Råvaruhantering: Förstå mjölsorter, jäst, surdeg och andra ingredienser.
Processer: Jäsning, bakning och gräddning.
Maskinkunskap: Hantering av degblandare, ugnar och kavlingsmaskiner.
Övriga krav
Flytande i tal och i skrift : SVENSKA
Körtkort B är inget krav med merriterande
Tjänsten gäller fast lön heltid 100%
Tjänsten beräknas som tidigast till augusti-september månad men du kan besöka bageriet inom närtid där du kommer baka ditt bröd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Mail eller brev till Norra storgatan 24 57532 Eksjö
E-post: info@eksjokonditori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst till bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Gamla Stan i Eksjö AB
(org.nr 559149-0171)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gamla Stan i Eksjö AB, Konditori Kontakt
Butikschef säte Eksjö
Elma Frcic info@eksjokonditori.se 038113939 Jobbnummer
9729573