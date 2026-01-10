Bagare till Mathias Dahlgrens Bageri Green Rabbit i Stockholm
Cheffle AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-01-10
På Mathias Dahlgrens bageri Rågbrödsbageri Green Rabbit kryddas klassiskt hantverk med nya idéer och lekfullhet. Här bakar vi vårt dagliga bröd.
I vårt bageri på Tegnérgatan finner du förutom olika sorters bröd och bakverk även frukost, sallad & sopplunch. För oss är hantverket och valet av råvara helt avgörande för den höga kvalitet vi står för.
Mathias Dahlgrens prisbelönta Bageri Green Rabbit söker nu Bagare.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet att jobba på hantverksbageri. Vi är ett litet team på 5 personer varav 2 st bagare. Vi söker dig som brinner för hantverket, kan bidra med kunskap och är lyhörd samt kan jobba självständigt.
Vi bakar surdegsbröd på ekologiskt spannmål och väljer våra råvaror med omsorg för bästa smak och resultat.
Tjänsten är en vikariende bagare 100% från mitten av Mars och lön efter överenskommelse.
Arbetstiden är efter rullande schema med helgarbete. Vill du veta mer om tjänsten innan du söker, kontakta ansvarig Maria Leino maria.leino@greenrabbit.se
Välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
