Bagare och konditorer till semestervikariat på ICA Maxi Haninge!
2026-01-21
Vill du vara del av en stor produktionsenhet med 15 härliga bageri- och konditorikollegor vecka 23-35 i sommar? Gillar du att träffa många människor och ge service utöver det vanliga? Är du utbildad bagare/konditor eller har en pågående utbildning och är på jakt efter ett spännande sommarjobb?
Om du svarat JA på ovanstående frågor, kan du vara den vi söker!
ICA MAXI HANINGE är en av Stockholms största livsmedelsbutiker med ca 250 anställda. Vi återinvesterar i butiken och vår personal för att både kunna möta kundernas förväntningar samt för att vara en av de bästa arbetsgivarna i Stockholm. Vi är stolta över att erbjuda ett av marknadens största sortiment av dagligvaror och kunnig och engagerad personal.
Inför sommaren 2026 söker vi nu bagare och konditorer för semestervikariat till vårt bageri och konditori! Arbetet i vårt bageri och konditori innebär att du jobbar med öppna färskvaror såsom bröd och bakelser gjorda på kvalitativa råvaror där du tillverkar det mesta från grunden. Dina arbetsuppgifter inkluderar dessutom försäljning, kundservice, varupåfyllnad samt att följa processer och rutiner kring matsäkerhet.
Vi söker dig som:
Är utbildad bagare/konditor eller har en pågående utbildning inom bageri/konditori
Är nyfiken och gillar att träffa många människor
Tycker att det är viktigt att ge bra service och alltid gör ditt bästa för att överträffa kundens förväntningar
Är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Är noggrann, ansvarsfull och har god samarbetsförmåga
Är kommunikativ, engagerad och har en positiv utstrålning
Kan kommunicera flytande på svenska och engelska i tal och skrift
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi även att du:
Är tillgänglig att arbeta under perioden vecka 23-35
Kan påbörja din introduktion under maj/juni
Kan ta dig hit och jobba enligt våra arbetstider som varierar mellan kl. 06.00-20.00
Är minst 18 år gammal
Om jobbet
Semestervikariat under perioden juni-augusti på ca 25-35 timmar i genomsnitt per vecka, under minst 6 veckor i sommar. Vi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor, en härlig gemenskap, marknadsmässiga löner enligt Handels kollektivavtal Sch mycket mer.
Ansökningsprocess
För den här ansökan behöver du inte skicka med ett personligt brev. Vi har istället tagit fram några frågor i ansökningsformuläret som vi önskar att du besvarar så utförligt du kan. För att din ansökan ska bli komplett behöver du även besvara de tre videofrågorna.
Då vi arbetar för en trygg och trivsam arbetsmiljö förekommer drogtest och bakgrundskontroll som en del i vår rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
