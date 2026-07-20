Bagare/konditor till Judith Hantverksbageri & Spiseri
Judith Bröd & Bakverk AB / Bagarjobb / Vetlanda Visa alla bagarjobb i Vetlanda
2026-07-20
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Nu behöver vi förstärka teamet med en bagare/konditor hos Judith Hantverksbageri & Spiseri.
Vi är ett team som jobbar med hjärta och lust för att erbjuda våra gäster en genuin och trevlig stund hos oss.
Trots att vi inte har funnits i mer än 8 månader i Vetlanda är vi redan väl etablerade och ett välbesökt ställe, av både lokalbor och turister.
Vi bakar bröd med mestadels surdeg, använder riktigt smör, fullfet grädde och svenska råvaror så långt det går.
Förutom bröd, bullar, kakor och annat som passar i kylmontern serverar vi dagens lunch, har alkoholserveringstillstånd, temamiddagar, föreläsningar, konserter, konferenser, team-buildings, cateringer och mycket mer.... Hos oss gör vi det vi själva tycker är kul och formar utbudet ifrån vad vi tycker om!
Nu behöver vi en bagare/konditor som kan baka självständigt och i ett raskt tempo!
På agendan står det bröd, bullar, kakor, bakelser och ibland tårtor. Vi jobbar gärna med säsongens smaker och vi tycker det är lika viktigt att äta med ögonen som att det ska smaka gott!
Tjänstens omfattning är 75% till en början med möjlighet till att utöka.
Vi lägger stor vikt vid att du och vi kommer trivas tillsammans, provanställning tillämpas!
Utbildning är ingen krav men erfarenhet är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Skicka din ansökan via mail
E-post: judithbrodbakverk@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Judith Bröd & Bakverk AB
(org.nr 559537-9610)
Lasarettsgatan 4 (visa karta
)
574 32 VETLANDA Kontakt
Judith Engqvist judithbrodbakverk@gmail.com 0706950932 Jobbnummer
10007814