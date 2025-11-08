Bagare/Konditor till ICA Kvantum Norremark i Växjö
2025-11-08
Nu söker ICA Kvantum Norremark i Växjö en driven, kreativ och strukturerad bagare/konditor till vårt nyrenoverade bageri. Trivs du i ett högt tempo, gillar teamwork och brinner för riktigt bra bröd och bakverk? Då kan du vara den vi söker!
I vårt bageri bakar vi från tidig morgon för att kunna erbjuda våra kunder nybakat bröd, fikabröd och konditorivaror - vi arbetar med både egentillverkat och bake off, allt av hög kvalitet. Du blir en del av ett engagerat team av bagare och konditorer där kvalitet, hantverk och arbetsglädje står i fokus.
Om tjänsten
Tillsvidareanställning
Omfattning: 31 h/vecka
Arbetstider: Varierande mellan kl. 06.00-18.00
Helgtjänstgöring: Lördag och söndag enligt schema
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Ansökan: Skicka ditt CV till annica.heino@kvantum.ica.se
Frågor om tjänsten? Kontakta Försäljningschef Annica Heino på 0470-745475 eller via mail annica.heino@kvantum.ica.se
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Personalica AB
(org.nr 556955-0337) Arbetsplats
Personalica Kontakt
Personalica rekrytering@bemannica.se Jobbnummer
