Bagare/Konditor/Kallis, Uppsala saluhall
2025-09-01
Koncernen Svenssons Krogar har bedrivit restaurangverksamhet i Uppsala sedan 1991, företaget består idag av fyra separata bolag: Saluhallen, Stationen, Aaltos och ASQ. Alla med det gemensamma målet att leverera unika mat- och serviceupplevelser i några av Uppsalas mest anrika och attraktiva miljöer. Vi ser gärna att du som söker har relevant utbildning och erfarenhet inom bagaryrket och har jobbat i liknande verksamhet. Arbetet innefattar bakning, kondis och tillagning av sallad och smörgåsar. Arbetstiderna är dag och vissa helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobbkoket@svenssonskrogar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare Uppsala saluhall".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenssons Krogar i Uppsala AB
Sysslomansgatan 15
753 14 UPPSALA
