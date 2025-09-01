Bagare/Konditor/Kallis, Uppsala saluhall

Svenssons Krogar I Uppsala AB / Bagarjobb / Uppsala
2025-09-01


Koncernen Svenssons Krogar har bedrivit restaurangverksamhet i Uppsala sedan 1991, företaget består idag av fyra separata bolag: Saluhallen, Stationen, Aaltos och ASQ. Alla med det gemensamma målet att leverera unika mat- och serviceupplevelser i några av Uppsalas mest anrika och attraktiva miljöer. Vi ser gärna att du som söker har relevant utbildning och erfarenhet inom bagaryrket och har jobbat i liknande verksamhet. Arbetet innefattar bakning, kondis och tillagning av sallad och smörgåsar. Arbetstiderna är dag och vissa helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobbkoket@svenssonskrogar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare Uppsala saluhall".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenssons Krogar i Uppsala AB (org.nr 556478-0434)
Sysslomansgatan 15 (visa karta)
753 14  UPPSALA

Jobbnummer
9485513

