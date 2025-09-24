Bagare/Konditor inriktning bakverk m.m. från Balkanhalvön och södra Europa
Ortensbageri & Konditori AB / Bagarjobb / Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Visa alla jobb hos Ortensbageri & Konditori AB i Jönköping
Ortens Bageri & Konditori AB söker nu en passionerad och erfaren bagare/konditor som vill bli en del av vårt team i Jönköping.
Vi är ett bageri med hjärta och själ där tradition möter nytänkande. Vår profil är unik - vi kombinerar det klassiskt svenska med bakverk och smaker från Balkanhalvön och södra Europa. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt sortiment ytterligare.
Om rollen
Du kommer arbeta med ett brett utbud av bakverk: allt från traditionella tårtor och bakelser till unika specialiteter från Balkan och Sydeuropa.
Tjänsten kräver att du är självgående och flexibel - du ska kunna ta ansvar för hela processen, från deg till färdig produkt.
Arbetstiderna varierar och kan innebära pass dagtid, kvällstid och helger. Som bagare bör du även vara beredd på att ibland börja redan kl. 02.00.
Vi söker dig som
Har minst ett par års erfarenhet som bagare/konditor.
Särskild kunskap och intresse för bakverk från Balkan och södra Europa är ett måste.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har känsla för detaljer.
Har ett trevligt och professionellt bemötande - både mot kunder och kollegor.
Trivs med att arbeta i ett team där alla hjälps åt.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet för det vi gör.
Möjlighet att sätta din prägel på sortimentet och bidra med nya idéer.
Varierade arbetsuppgifter som kombinerar det bästa från svensk och sydeuropeisk bageritradition.
Lön: Enligt kollektivavtal
Sysselsättningsgrad: 100%
Övrigt: 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Endast via epost/mail.
E-post: ortensbageri@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OrtensBageri & Konditori AB
