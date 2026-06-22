Bagagetekniker till Swedavia, Stockholm Arlanda Airport
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2026-06-22
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Gillar du teknik, problemlösning och en arbetsplats där det alltid händer något? Då kan det här vara jobbet för dig! Nu söker Swedavia bagagetekniker till Stockholm Arlanda Airport, en av Sveriges mest samhällskritiska och spännande arbetsplatser.
Swedavia har uppdraget att äga, underhålla och utveckla all infrastruktur på Arlanda, en samhällsviktig verksamhet som är öppen och i drift dygnet runt, året om vilket innebär att vi arbetar 3-skift. Vårt uppdrag är att leverera funktion, kapacitet och hög tillgänglighet till våra resenärer. Nu söker vi dig som har erfarenhet av mekanik, svets, el eller styr och reglerteknik.
Vad innebär rollen? Som Bagagetekniker är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta med tekniskt underhåll i våra bagageanläggningar. Du är en nyckelperson för att säkerställa att bagageanläggningen fungerar felfritt och i nära samarbete med andra aktörer samt olika delar av organisationen bidrar du till en säker och effektiv drift. I rollen ingår tunga lyft och arbete på hög höjd.
Bland arbetsuppgifterna ingår
• Förebyggande- och periodiskt underhåll.
• Hantera akuta felavhjälpning/felsökningar, återställning utav olika larm i bagageanläggningen.
• Förbättringsarbete
I arbetet med våra bagageanläggningar kommer du i kontakt med elinstallationer, IT, styrsystem, mekanik och pneumatik. Även svetsning och byggarbete förekommer. Således kommer vi att använda oss av teoretiska och fysiska arbetstester under denna rekryteringsprocess.
Vem är du? Vi söker dig som har
• Gymnasiekompetens inom relevant område eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet.
• Teknisk erfarenhet inom exempelvis mekanik, el, PLC, svets, styr-och reglerteknik eller byggarbete.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana.
• God fysik.
• Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta, samt att du kan arbeta självständigt.
• Du är flexibel och stresstålig.
• Du kan prioritera viktiga och akuta arbetsuppgifter.
• Du har förmåga att strukturera upp ditt arbete.
• Kunna fatta egna beslut.
• B-körkort.
Meriterande Det är meriterande om du har erfarenhet av AI, tekniskt underhåll, felsökning och drift av större system och/eller tekniska anläggningar. Erfarenhet av arbete i komplexa miljöer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet ses som en fördel.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en rolig tjänst där det finns stora möjligheter att utveckla sina tekniska kunskaper inom flera olika områden.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jukka Björk, Jukka.bjork@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 20 juli, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950956-2064821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Stockholm Arlanda Airport (visa karta
)
190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973654