BAE Systems Bofors söker säljledare produktområde Grovkaliberammunition
2025-09-24
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
BAE Systems Bofors söker säljledare produktområde Grovkaliberammunition
Med världen som arbetsfält kommer du i den här rollen att arbeta med försäljning av avancerade ammunitionssystem, utveckling av partnerskap, långsiktiga relationer och affärsutveckling.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team
Vi söker nu en säljledare till produktområde grovkaliberammunition på marknadsavdelningen. Här välkomnas du till ett internationellt säljteam som består av femton kollegor.
Marknadsavdelningen arbetar med hela säljkedjan, från marknadsföring och affärsidentifiering till affärsavslut och kontraktstecknande. Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete med en stor del direkta kundkontakter. I ansvaret ingår att, i samverkan med övriga delar i organisationen, marknadsföra och sälja våra produkter inom området grovkaliberammunition.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta med försäljning av ammunitionsprodukter till nationell såväl som internationella kunder. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
- Kartlägga och identifiera nyckelpersoner inom kundens organisation.
- Bygga upp och ansvara för vidmakthållande av nätverk inom kundens organisation såväl som med samarbetspartners.
- Identifiering och vidareutveckling av nya affärsmöjligheter.
- Kundbearbetning och utarbeta ett komplett kommersiellt affärsupplägg som i förekommande fall även involverar kundlandets inhemska industri.
- Ansvar för framtagning av kampanjplan och leda verksamheten i kampanjteamet.
- Leda och delta i framtagning av offert till kund.
- Att delta i och i förekommande fall leda affärsförhandlingar fram till kontraktstecknande.
- Deltaga på och ansvara för mässor.
Du kommer att ha en framträdande roll hos oss och erbjuds ett intressant och omväxlande arbete i ett högteknologiskt företag. Resor ingår som en naturlig del i arbetet. Placeringsort är Karlskoga, med viss möjlighet att arbeta på distans någon dag per vecka utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet eller kunskaper inom ammunitionsområdet. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av förmågeutveckling och materielanskaffningsprocessen inom Försvarsmakten och/eller FMV. Som person har du god samarbetsförmåga, initiativkraft och grundläggande ledaregenskaper för att leda tillfälligt sammansatta affärsprojektteam. Vidare är du prestationsinriktad, strukturerad, affärsmässig och utåtriktad. Goda kunskaper i svenska såväl som engelska, i tal och skrift är en förutsättning. Branschvana och erfarenhet av internationell försäljning är meriterande. Likaså ytterligare språkkunskaper utöver ovanstående.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Vi jobbar med löpande urval i den här rekryteringsprocessen, vilket betyder att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan annonstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Henrik Knape, Rekryterande chef, henrik.knape@baesystems.se
Ulrica Berg Persson, Rekryterare, ulrica.bergpersson@baesystems.se Facklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904) Arbetsplats
BAE Systems Bofors AB Kontakt
Ulrica Berg Persson 0702325916 Jobbnummer
9525321