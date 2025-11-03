BAE Systems Bofors söker Konstruktör inom ammunition och verkan
AxÖ Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-11-03
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag med världsledande kompetens inom avancerad ammunition och vapensystem.
Vi utvecklar, producerar och levererar lösningar som stärker försvarsförmågan för Sverige och våra internationella partnerländer. Här arbetar vi i teknikens framkant - med innovation, säkerhet och kvalitet som ledstjärnor.
Vår verksamhet finns längs hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och vi är över 650 medarbetare placerade i Karlskoga, Karlstad och Örebro. Som del av BAE Systems, Europas största försvarsindustrikoncern med över 100 000 anställda globalt, kombinerar vi lokal erfarenhet med internationellt ledarskap och tillgång till världsledande teknik.
Om befattningen
Som verkanskonstruktör hos BAE Systems Bofors blir du en nyckelperson i utvecklingen av framtidens ammunition och verkanssystem. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt, med allt från konstruktion och design till provning och verifiering. Rollen är varierad - vissa dagar sitter du i CAD-miljön och tar fram ritningar, andra dagar planerar och leder du provningar ute på provplatser för att verifiera de lösningar du själv varit med och tagit fram.
"Att vara verkanskonstruktör innebär att forma framtidens ammunition. Du får driva dina idéer hela vägen från skiss till provning och se hur tekniken blir verklighet." säger Björn Johansson, rekryterande chef på BAE Systems Bofors.
Du arbetar nära materialingenjörer och verkansberäknare som ansvarar för hållfasthet och splitterbilder, och tillsammans säkerställer ni att konstruktionerna håller för de krav som ställs. Som verkanskonstruktör arbetar du med stor självständighet och tar helhetsansvar för dina uppdrag - från idé till verifierad lösning - och fungerar ofta som projektledare för dina egna konstruktions- och provningsaktiviteter.
I rollen kommer du bland annat att:
- Ta fram konstruktioner och CAD-underlag för ammunitionskomponenter.
- Planera, förbereda och leda provningar samt utveckla provningsmetodik.
- Samarbeta nära materialingenjörer och verkansberäknare för att säkerställa funktion, hållfasthet och prestanda.
- Verifiera och utvärdera konstruktioner genom tester och analyser.
- Driva ditt eget arbete med helhetsansvar och fungera som projektledare för dina uppdrag.
Det är en roll för dig som trivs med att kombinera teknik, säkerhet och praktiskt arbete, och som uppskattar att se resultatet av det du själv skapat.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanisk konstruktion, gärna inom ammunition. Erfarenhet av arbete med explosiva komponenter eller tändkedjor är meriterande. Du trivs i en miljö där teori möter praktik, har ett stort tekniskt intresse och förstår vad som går att tillverka i verkstad.
Vi ser gärna att du har:
- Erfarenhet av mekanisk konstruktion, gärna inom ammunition.
- Goda CAD-kunskaper och vana att arbeta i konstruktionsmiljöer.
- Noggrannhet och starkt säkerhetsmedvetande - du arbetar med explosiva ämnen och följer regelverk strikt.
- Förmåga att arbeta självständigt och planera, analysera samt driva ditt eget arbete.
- God samarbets- och kommunikationsförmåga, både internt och vid kontakt med uppdragsgivare.
Varför BAE Systems Bofors?
Här får du arbeta i ett teknikintensivt företag där du har möjlighet att påverka och utvecklas. Du blir en del av ett kunnigt team med bred erfarenhet, där samarbetet mellan konstruktion, beräkning och provning står i centrum. Hos oss får du arbeta med högteknologiska produkter som gör verklig skillnad, i en verksamhet med stolta traditioner och framtidsfokus.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på både personlig och professionell utveckling. Du får en grundlig introduktion och en mentor som stöttar dig i starten. Vi värdesätter balans i livet och erbjuder generösa flextider, friskvårdsbidrag, aktieprogram, företagshälsovård, föräldralön och sociala aktiviteter. Du har tillgång till vårt moderna gym och kan delta i hälsoinsatser och gemensamma evenemang som stärker både lagkänsla och trivsel.
Hos oss möts profession och gemenskap - vi ser och stöttar varandra och bygger tillsammans framtidens försvarssystem.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen. Vi tillämpar provanställning.
BAE Systems samarbetar med AxÖ Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson på axel.johansson@axoconsulting.se
eller 0733-832885.Publiceringsdatum2025-11-03Facklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655
Joakim Berg, Unionen, 0586-733404
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varmt välkommen med din ansökan Kontakt
Axel Johansson 0733832885 Jobbnummer
9586672