BAE Systems Bofors söker Junior teknisk projektledare, R&D Marin
2025-10-02
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vill du kombinera teknik med ledarskap? Som junior teknisk projektledare får du växa in i rollen likväl som tekniska utmaningar och välkomnas till ett högteknologiskt företag där säkerheten alltid står i första rummet.
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin och vi på BAE Systems Bofors tar vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team
Vi söker nu en junior teknisk projektledare till vår utvecklingsavdelning produktområde Marin! Rollen passar dig som minst har en teknisk högskoleingenjörsutbildning och några års erfarenhet av konstruktionsarbete inom komplexa industrisystem. Meriterande är om du redan i dag dessutom har eller har haft konstruktionsansvar för något system/delsystem - och har viljan att fortsätta utvecklas som teknisk projektledare.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära en erfaren senior teknisk projektledare som fungerar som mentor och stöd i ditt dagliga arbete. Du kommer själv att driva mindre projekt eller delprojekt (i ett större projekt under en senior teknisk projektledare), inledningsvis utan ansvar för resurser och budget. Fokus ligger istället på att utveckla din projektledarroll och på sikt växa in i ett större ansvar.Dina arbetsuppgifter
Som junior teknisk projektledare är du med och håller ihop tekniska utvecklingsprojekt i nära samarbete med projektteam bestående av bl.a. olika konstruktionsdiscipliner, systemsäkerhet och systemingenjörer. Din roll blir att stötta i planering och koordinering, följa upp framdrift och bidra till en god struktur i projektarbetet.
I arbetet ingår bland annat att:
- Driva och koordinera mindre projekt eller delprojekt.
- Planera, följa upp och rapportera status i projekt.
- Vara en sammanhållande länk i det tekniska arbetet tillsammans med ditt team.
- Bidra till att kundens behov omsätts i krav, lösningar och underlag.
- Arbeta nära en senior teknisk projektledare för att lära och utvecklas i rollen.
Resor kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk eftergymnasial examen och gärna 1-3 års erfarenhet inom exempelvis konstruktion, systemutveckling eller annat ingenjörsarbete. Har du erfarenhet av projektledning är det meriterande - men viktigast är din personlighet och vilja att växa i rollen.
För att trivas hos oss behöver du vara:
- Nyfiken och drivande med ett stort intresse för teknik och projektledning.
- Strukturerad och lösningsorienterad.
- Kommunikativ och bra på att samarbeta i team.
- Bekväm med att arbeta både på svenska och engelska.
Vi tror att du är i början av din karriär och vill ha möjlighet att utvecklas i en trygg miljö där du får stöd av erfarna kollegor.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din egen hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Vi jobbar med löpande urval i den här rekryteringsprocessen, vilket betyder att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan annonstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryterande chef Johan Funk (Chef produktområde Marin), 0586-733 118
HR-konsult Lisa Beckman, 0723 83 88 53, lisa.beckman@baesystems.seFacklig kontakt
Marcus Eliasson, Akademikerföreningen, 0586-733 655, marcus.eliasson@baesystems.se
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357, ulf.johansson@baesystems.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
