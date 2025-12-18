BAE Systems Bofors söker Chef Kontrakt till avdelningen Juridik & Kontrakt
2025-12-18
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Gillar du att vara där affärerna händer och ha en central roll i allt från tidiga affärsupplägg till komplexa kontraktsförhandlingar? Trivs du i en varierad och strategiskt viktig roll där du kombinerar operativt arbete med ledarskap och utveckling av både människor och processer?
Bli en del av vår växande avdelning Juridik & Kontrakt!
Bli en del av vårt engagerade team
Avdelningen växer både i uppdrag och ansvar som en följd av ökad orderingång och ett växande behov av stöd i våra leveransprojekt.
Antalet offerter och kontrakt blir fler och mer komplexa, vilket innebär ökade krav på struktur, kontroll och ett starkt affärstänk. Här får du möjlighet att vara med i utvecklingen av en central funktion och samtidigt ha en viktig operativ roll nära affärerna, kunderna och dina medarbetare.
Chef Kontrakt är en ny roll hos oss och i rollen har du ett dubbelt fokus: du leder sektionens medarbetare och du arbetar själv operativt med affärsupplägg, kontraktsfrågor och kunddialoger. Rollen innebär att du är närvarande i vardagen, deltar i möten med kunder och samarbetspartners, samt stöttar avdelningen i mer komplexa kommersiella frågeställningar.
Du har personalansvar för en grupp om idag nio erfarna och självständiga medarbetare, och du driver utvecklingen av avdelningens arbetssätt, processer och strategiska inriktning. Sektionen förväntas fortsätta växa och som chef får du möjlighet att påverka hur sektionen ska se ut och organiseras framåt.
I rollen ingår bland annat att:
- Vara operativt delaktig i kontraktsfrågor, förhandlingar och affärsupplägg.
- Stötta medarbetare i komplexa kunddiskussioner och i kommersiella bedömningar.
- Arbeta aktivt inför och under offertarbeten, förhandlingar, inklusive att planera affärsmodeller och upplägg.
- Delta och bidra i avstämningar/rapportering till företagets ledningsgrupp.
- Successivt ta över viss rapportering till ägarna i USA efter avstämning med Avdelningschef Juridik & Kontrakt.
- Bygga upp och stärka interna nätverk samt utveckla verksamhetens processer, policyer och projekt.
- Leda och utveckla avdelningen långsiktigt tillsammans med Avdelningschef Juridik & Kontrakt, inklusive kompetensutveckling, stödsystem och arbetssätt.
- Säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna.
- Prioritera närvaro - vara en tillgänglig och stöttande chef i vardagen.
Du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp.
I tjänsten kan ca 5-7 resor per år, både inom och utanför Sverige, komma att krävas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis ekonomi, juridik, teknik eller motsvarande erfarenhet.
- Flera års erfarenhet av kontraktsarbete, affärsupplägg eller kommersiella roller inom komplex verksamhet.
- Intresse för teknik och tekniktunga produkter.
- Förmåga att se helheten, analysera affärsmodeller och bidra till hur affärer struktureras inför offerter och förhandlingar.
- Ledarerfarenhet, formellt eller informellt. Tidigare personalansvar är starkt meriterande men inte ett krav.
- God förmåga att sätta sig in i nya områden och förstå medarbetares arbete och utmaningar.
- Mycket god kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift.
- Ett lugnt och tryggt ledarskap, där du finns nära verksamheten, skapar förtroende och är ett stöd i både vardag och komplexa situationer.
Meriterande:
- Erfarenhet från tillverkande industri eller tekniskt komplex verksamhet.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en global koncern, vilket innebär stora möjligheter att arbeta i en internationell miljö tillsammans med kollegor i bland annat USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
Hos oss får du utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Du får en grundlig introduktion och nära stöd i din nya roll. Vi erbjuder en arbetsplats där trivsel, hälsa och hållbarhet står i fokus - med flexibla arbetstider, förebyggande hälsosatsningar och möjlighet att påverka din balans i livet.
Som tillsvidareanställd hos oss får du ta del av flera förmåner som aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Vi erbjuder också sociala aktiviteter, ett modernt gym och ett närvarande ledarskap som sätter medarbetarna i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Hos oss blir du en del av ett innovativt och engagerat företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
Annonsen är publicerad under jul & nyår vilket innebär att återkoppling på eventuella frågor kan komma att dröja.
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I vissa fall kan krav på medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelseKontakt
Lisa Beckman, HR-konsult, 072-383 88 53
Maria Kilstam, Chef Juridik och Kontrakt, 0586-733064Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Joakim Berg, Unionen, 0586-733 404
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
