BAE Systems Bofors söker Analysingenjör Ytterballistik, Strömningsmekanik
BAE Systems Bofors AB, Bofors R&D / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2026-03-23
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 750 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Analysingenjör Ytterballistik med inriktning mot Strömningsmekanik
Vill du vara med och forma framtidens ballistiska lösningar med hjälp av CFD och passion för teknik? Sök rollen som Analysingenjör Ytterballistik idag!
Våra värderingar lägger grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör.
Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin, och vi på BAE Systems Bofors tar därför vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Bli en del av vårt engagerade team!
Är du intresserad av avancerad strömningsfysik, attityddynamik och teknik i framkant? Vill du arbeta med verklig påverkan på projektilers prestanda i lufthavet? Vi söker nu en Analysingenjör Ytterballistik - en roll för dig som vill kombinera teori och praktik i ett högteknologiskt sammanhang.Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Som analysingenjör inom ytterballistik arbetar du i hjärtat av vår ballistiska utveckling. Tillsammans med specialister inom området medverkar du i provning, CFD-analyser och flygmekaniska beräkningar kopplade till fen- och rotationsstabiliserade projektiler. Du är en viktig teknisk resurs i våra projekt - både som analytiker och rådgivare.
Du kommer att bidra till projekt som rör bland annat det världsledande artillerisystemet ARCHER, Stridsfordon 90 och framtidens intelligenta ammunition i mellan- och grovkaliber.
Ansvar och arbetsuppgifter:
- Medverka i planering, genomförande och utvärdering av skjutprov.
- Utföra flygmekaniska beräkningar för projektilers räckvidd och uppträdande i lufthavet.
- Analysera effekter av räckvidsspåverkande åtgärder på projektiler med bland annat hjälp av CFD.
- Ta fram kalkyler och tidsplaner för ytterballistiskt arbete.
- Bidra till teknologistudier och nya produktidéer inom kompetensområdet.
- Delta i felutredningar relaterade till ytterballistik.
- Arbeta med och vidareutveckla analysverktyg inom ytterballistik.
- Delta i flera projekt parallellt och bidra med beslutsstöd gällande prestanda, funktion och säkerhet.
- Arbeta i nära samarbete med kollegor inom olika discipliner och med olika bakgrunder.
- Delta i kompetensutveckling, både internt och externt - inklusive internationella konferenser och workshops.Kvalifikationer
- Civilingenjör eller motsvarande inom t.ex. teknisk fysik, maskinteknik eller flygteknik.
- Goda kunskaper i strömningsmekanik och aerodynamik är ett krav.
- Meriterande att ha kunskaper inom programvarorna ICFD++, ANSYS Fluent och CFX
- Erfarenhet inom teknikområdet är meriterande men inte ett krav - rätt kompetens och personlighet är viktigast.
- Förmåga att snabbt sätta sig in i tekniska problem och tänka i nya banor.
- Koncernspråket är engelska varpå du förväntas ha goda kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
- Nytänkande och initiativrik - du ser möjligheter och vågar föreslå nya vägar framåt.
- Analytisk - du har lätt för att förstå komplexa samband och dra tekniska slutsatser.
- Samarbetsinriktad - du delar gärna med dig av din kompetens och arbetar bra i team.
- Självständig - du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt.
- Kommunikativ - du uttrycker dig tydligt i både tal och skrift, och har en god dokumentationsvana.
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
På BAE Systems Bofors får du chansen att växa och utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö där vi satsar på både din personliga och professionella utveckling. Vi ser till att du får en bra start hos oss genom en grundlig introduktion och kontinuerligt stöd från en dedikerad handledare. Vi värdesätter både ditt välmående och din utveckling, vilket innebär att du inte bara får möjlighet att växa i din roll utan även kan påverka din egen hälsa och trivsel. Vi har generösa flextider för att du ska kunna hitta en bra balans i livet och erbjuder förebyggande insatser som hälsokartläggningar och företagshälsovård. Vårt mål är att du ska må bra både på kort och lång sikt.
Som tillsvidareanställd på BAE Systems Bofors får du ta del av flera förmåner, som vårt aktieprogram, friskvårdsbidrag och föräldralön. Dessutom arrangerar vi uppskattade sociala aktiviteter och ger dig tillgång till ett modernt och välutrustat gym. Utöver det har vi ett tryggt och närvarande ledarskap där medarbetarskapet står i centrum.
Vi är stolta över vår familjära atmosfär där professionalism och gemenskap går hand i hand. Vi ser och stöttar varandra vilket skapar en arbetsplats där expertis och relationer samspelar. På BAE Systems Bofors blir du en del av ett innovativt och professionellt företag som gör skillnad på riktigt.
Information och ansökan
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Placering: Karlskoga, Örebro eller Karlstad
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Andreas Hörberg, Chef Teknisk Analys Ballistik, 0586-733 864
Ulrica Berg Persson, Rekryterare, 0586 - 733 020Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586-733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904)
BAE Systems Bofors AB, Bofors R&D
Ulrica Berg Persson 0702325916
