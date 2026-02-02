Badvärd med fokus på lokalvård till Rosengårdsbadet
2026-02-02
Vi söker nu en badvärd med fokus på lokalvård till Rosengårdsbadet inne för en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som badvärd blir du en viktig del av verksamheten och arbetar med att ge bästa möjliga service till våra besökare. Primärt utför du lokalvård och övervakar säkerheten i badanläggningen. Vid behov kan du även komma att bemanna receptionen.
Hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som brinner för att ge Malmöborna en meningsfull fritid. Som anställd erbjuder vi dig löpande utbildningar som behövs för tjänsten, bland annat inom poollivräddning och HLR.
Arbetstiden är schemalagd och innefattar dag-, kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasial utbildning, eller grundskola i kombination med minst två års arbetslivserfarenhet. Har du dessutom utbildning såsom badmästarutbildning, simlärarutbildning eller annan likvärdig utbildning är detta meriterande. Du har tidigare erfarenhet av lokalvård. Du har också grundläggande datorkunskaper och kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska. Kunskaper i ytterligare språk ser vi som en tillgång.
Vi söker dig som har erfarenhet av och trivs med att arbeta med service och kundbemötande. Har du tidigare arbetat i badmiljö eller hållit i simskola, vattengympa eller liknande aktiviteter är detta starkt meriterande. Det är även ett plus om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Har du dessutom körkort är det ett meriterande.
Simkunnighet är ett krav för tjänsterna, därför kommer de kandidater som kallas på intervju att få genomföra ett simtest. I simtestet ingår det att simma 200 meter, dyka efter docka på 3.8 meters djup samt bogsera dockan 25 meter.
Som person vill vi att du är:
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
• Serviceminded
• Initiativtagande
Du står för Malmö stads värderingar, respekt, engagemang och kreativitet.
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Oxievångsbadet och Rosengårdsbadet
Oxievångsbadet är ett familjärt bad beläget i Oxie och som kännetecknas av engagerade och positiva medarbetare. Vi lägger stor vikt vid att ge kunderna en personlig och bra service och vill att de ska få skön avkoppling och stärkande motion i våra fina lokaler och bassänger. Vi erbjuder motionssim, rekreation, babysim, simskola, vattengympa, relaxkvällar, gym med mera.
Rosengårdsbadet är ett friluftsbad placerat mitt i Rosengård. Rosengårdsbadet är ett förenings- och simskolebad där såväl simklubbar, skolor och olika kulturföreningar bedriver sin verksamhet under vinterhalvåret. Under sommarmånaderna är badet öppet för allmänheten och bemannas av badvärdar från Oxievångsbadet
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
