Badplatssamordnare säsongsjobb 2026
Göteborgs kommun / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla attraktiva, trygga och levande stadsmiljöer och naturområden med schyssta och kompetenta kollegor? Då har vi ett säsongsjobb för dig!
Som säsongsanställd syns du tydligt på våra badplatser och många besökare i Göteborg kan vända sig till dig för frågor av turistkaraktär. Det innebär att du kommer vara ansiktet utåt och representera Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs Stad när du arbetar. Arbetet bidrar till en trivsam miljö för stadens invånare, besökare och näringsliv.
Stadsmiljöförvaltningen söker nu Badplatssamordnare som ska ansvara för att strukturera den dagliga verksamheten ute på plats av våra friluftsbad. I dina arbetsuppgifter ingår att vara länken mellan verksamheten ute på badplatserna och samordnare samt enhetschef. Du ansvarar för att samordna arbetet för badplatsvärdar ute på plats. I arbetet ingår även renhållning av stadens vackra friluftsbad där du tillsammans med badplatsvärdarna arbetar för att höja trivselfaktorn på våra friluftsbad.
Arbetsuppgifter som förekommer är att stötta badplatsvärdarna som startar vid sommarens badsäsong samt att vara delaktig i de ordinarie arbetsuppgifter som badplatsvärdar skall utföra. Du kan snabbt behöva ändra i planeringen av arbetsuppgifter utefter väder eller oförutsedda händelser. Arbetsuppgifterna omfattar till exempel skräpplockning, skötsel och rengöring av badplatsens toaletter, att hålla badstegar rena från alger samt tillsyn av badplatsens anläggningar. Arbetet innefattar användning av handburna maskiner som trimmers för ogräsbekämpning. Bilkörning förekommer då arbetet utförs vid stadens vackra friluftsbad. Du kommer utgå från Ringön och under sommarmånaderna eventuellt från Askim.
En viktig del av ditt uppdrag är att ha ett serviceinriktat bemötande gentemot badgästerna. Du hjälper gästerna med allt ifrån var saker finns till att vägleda dem till närmsta grillplats och du städar löpande upp efter dem när de har gått hem. I ditt värdskap ingår även att informera om exempelvis grill- och hundförbud samt vattenkvalitet. Eventuella extrauppdrag kan komma att bli aktuella.
Du kommer vara med under för- och eftersäsong på våra friluftsbad, exempelvis i Askim, Amundön, Näset, Fiskebäck, Sillvik och Surtesjön. Vid behov ska du kunna hoppa in och jobba som gaturenhållare i staden eller som strandstädare i skärgården. Som gaturenhållare arbetar du med renhållning och ogräsbekämpning i staden.
Vi söker badplatssamordnare till perioden ca 13 april - 13 september, arbetstiderna innebär helgarbete enligt schema. Kvällspass kan tillkomma under högsäsong ca 8 juni- 16 augusti.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
• God körvana och är bekväm med att framföra fordon i såväl centrala delar i Göteborg som i trånga utrymmen.
• God fysisk förmåga då tjänsten innefattar tyngre arbetsuppgifter, även i kuperad terräng.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller serviceyrke.
• Är simkunnig och kan simma minst 200 meter och dyka vid behov.
• Kan behärska det svenska språket både i tal och i skrift.
• Kan hantera digitala kanaler i dator och mobil.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara noggrann, ha en god samarbetsförmåga samt vara självständig då du själv ansvarar för dina arbetsuppgifter. Du ska ha ett gott bemötande och vara mån om att göteborgare, besökare och näringsliv har en trevlig upplevelse. Vid hastiga väderomslag och oförutsedda händelser behöver du vara flexibel och kunna ta snabba beslut och ändra i planeringen. Du är serviceinriktad och arbetar med allt från att spärra av badstegar till att vägleda besökare till våra grillplatser. I ditt värdskap ingår även sysslor som att informera om exempelvis grill- och hundförbud samt vattenkvalitet. När dagen närmar sig sitt slut ser du till att det är städat och iordningställt tills nästa dag.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort. Vid intervjutillfället kommer vi även att kontrollera ditt körkort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Volkan Yasar volkan.yasar@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655701 Jobbnummer
9793630