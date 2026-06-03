Badmästare sommarvikariat till Sparbanken Nords simhall
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten / Säkerhetspersonalsjobb / Arvidsjaur Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Arvidsjaur
2026-06-03
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Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen – allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
1 plats(er).
Badmästare till Sparbanken Nords simhall
Tjänsten är ett sommarvikariat med 93 % tjänstgöring och är från den 29 juni till den 16 augusti 2026.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är badbevakning, lokalvård, ferier, vattenrening samt alla andra förekommande arbetsuppgifter inom badhus.Kvalifikationer
Önskvärda kvalifikationer är erfarenhet eller utbildning som bad- och idrottshalls personal. Ett godkänt simprov utfärdat i närtid är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/99". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs Kommun
(org.nr 212000-2650)
Arvidsjaurs kommun (visa karta
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933 81 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Kultur- och fritidsverksamheten Kontakt
Kommunal
Stina Bakke 010-4429908 Jobbnummer
9943987