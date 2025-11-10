Backendutvecklare till affärssystemsteamet på r360 väx med oss!
2025-11-10
Bli en del av vårt härliga team! Med över 20 års erfarenhet inom den alpina världen erbjuder vi ett marknadsledande bokningssystem för skidanläggningar & resorts. Idag har vi ett 20-tal kunder och majoriteten av de största skidanläggningarna i Norden. Vi har ett komplett system och arbetar löpande med att tillgodose anläggningarnas digitala behov för att kunna förstärka affären såväl som gästens upplevelse. Våra produkter, som går under namnet Affärssystemet r360 och r360 Online, används under hela gästens resa. Från bokning av boende, skipass, skidskola och skid/cykelhyra, till incheckning, ekonomihantering och till köp av tjänster på plats. Vi är ett bolag som vill växa tillsammans med våra kunder och värdesätter därför en nära relation - med det sagt så är vi bortskämda med fantastiskt härliga och engagerade kunder med roliga verksamheter! För mer information se: www.r360.se
Är du vår nya backendutvecklare?
Vi söker en driven och lösningsorienterad backendutvecklare som tycker om att både vidareutveckla och underhålla etablerade system samt uppskattar att bygga nytt. Utvecklingsteamet består av nio kompetenta kollegor indelade i två Scrumteam: affärssystem- och online. Online är inriktade på nyutveckling och integrationer med fokus på vår bokningsmotor, medan Affärssystem förvaltar och förbättrar Affärssystemet r360. Nu söker vi en ny kollega till affärssystemsteamet.
En central del av vår utvecklingsstrategi är att modernisera produktkatalogen och skapa ett mer användarvänligt, modernt gränssnitt. Mycket av den funktionalitet som idag ligger i affärssystemet kommer att flyttas över till denna nya plattform. Vi söker därför dig som är flexibel, nyfiken och vill utvecklas i din roll, i takt med att både teknikstack och ansvarsområden förändras när vi växer.Profil
Vi tror att du har:
Flera års professionell erfarenhet som backendutvecklare
God förståelse för databaser (SQL), datamodellering och API-design
Erfarenhet av affärs- och bokningssystem
Erfarenhet av versionshantering
Erfarenhet av att bygga skalbara backendlösningar
Kompetens i Delphi, eller att du är motiverad att lära dig
Personlighet och arbetssätt:
Självgående och trivs med ansvar
Drivande och tar initiativ
Social, hjälpsam och kommunikativ
Mån om att förstå användaren av systemets upplevelse
Genuint intresse för utveckling och teknik
Nyfiken på AI och AI-driven utveckling
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i ett familjärt produktbolag i en rolig bransch. r360 värderar personalens trivsel och välbefinnande högt. Vi strävar även efter att alla ska ha en balanserad vardag och god hälsa både på och utanför jobbet.
Några av förmånerna du får som anställd hos oss är:
Möjlighet till distansarbete tre dagar per vecka (tisdagar och torsdagar träffas alla på kontoret)
Resultatbonus för alla fast anställda
Massage på kontoret varje månad
30 semesterdagar
Teamresa varje år
Friskvårdsbidrag på 5000 SEK per år
Modernt och fräscht kontor på Flygstaden, med fri parkering och goda förbindelser
• och mycket mer!
Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta utvecklingschef Joel Salo på joel.salo@r360.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Frilansare, konsultbolag eller outsourcing undanbedes vänligen. Denna annons är enbart för anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett heltidsjobb.
