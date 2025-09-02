Backendutvecklare som bygger kundnära API:er i Stockholm
2025-09-02
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom tech och IT som hjälper kunder att bygga moderna, hållbara och skalbara lösningar. Vi kombinerar teknisk spets med affärsförståelse och trivs i uppdrag där våra konsulter får ansvar, inflytande och möjlighet att skapa verkligt kundvärde.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag via Avaron AB hos en ledande aktör inom försäkring. Du blir en del av en satsning på en modern digital plattform med återanvändbara komponenter, affärsflöden och API:er. I rollen kommer du att:
Utveckla moderna backend-tjänster med fokus på Java/Spring Boot
Designa och vidareutveckla robusta REST API:er
Utforska och etablera eventdriven integration (t.ex. Kafka)
Arbeta med kvalitet genom CI/CD och automatiserade flöden
Driftsätta och skala lösningar i containerplattform (OpenShift)
Bidra aktivt i tekniska vägval och arbetssätt tillsammans med teamet
Arbetet sker på plats/hybrid hos kund i Stockholm och nära produkt, affär och UX för att stärka kundupplevelsen för miljontals användare.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling och ett modernt DevOps-arbetssätt
Nyfiken, utforskande och bekväm med att utmana gamla sanningar
Bidrar till en öppen och prestigelös kultur där man delar kunskap och lär av misstag
Stark lagspelare som tar ansvar för egen utveckling och leverans
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av Java och Spring Boot
Erfarenhet av att designa och konsumera REST API:er
Kunskap om eventdriven arkitektur och Kafka
Vana av CI/CD och automatiserade pipelines
Erfarenhet av OpenShift/Kubernetes och containeriserade lösningar
Erfarenhet av mikrotjänstarkitektur
Domänkunskap inom försäkring/finansSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Mejla CV till jobb@avaron.se och märk mejlet med "Backendutvecklare som bygger kundnära API:er i Stockholm (13022)".
