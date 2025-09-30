Backendutvecklare inom WordPress? Kom och bygg framtidens webbplatser med o
Backendutvecklare till webbyrån Generation
Bygg framtidens WordPress-lösningar - tillsammans med oss!
Vi letar efter en backendutvecklare som gillar att lösa problem, skriva ren och genomtänkt kod och samtidigt uppskattar ett tajt team med högt tempo och mycket skratt längs vägen.
Generation är en energifylld webbyrå som byggt webbplatser i över ett decennium. Vi är idag 20 personer som tillsammans skapar riktigt vassa WordPress-lösningar. Vi bygger ca 80 nya sajter per år och förvaltar 500+ webbplatser åt några av Sveriges mest kända företag, organisationer och varumärken.
Vad du kommer göra
Som backendutvecklare blir du en viktig del av vårt utvecklingsteam. Du jobbar både självständigt och tillsammans med andra för att skapa snabba, säkra och långsiktiga lösningar i WordPress.
• Utveckla och underhålla egna WordPress-plugins och teman
• Skriva PHP, HTML, CSS, JavaScript
• Använda Git och GitHub/GitLab för versionshantering och kodgranskning
• Jobba med CI/CD-flöden, Composer och moderna utvecklingsverktyg
• Hantera serveradministration (SSH, bash, enklare DNS-hantering)
• Arbeta med AI-integrationer för att automatisera arbetsflöden och funktioner
• Delta i kodgranskningar, sprintplanering och standups
• Samarbeta nära kund för att hitta rätt lösningar
Exempel på projekt du kan möta:
• E-handelslösningar med WooCommerce
• Medlemsplattformar med anpassad inloggning och API-integrationer
• Större marknadsföringssajter med hög trafik och höga krav på prestanda
Vi tror att du...
• Har minst 3 års erfarenhet av backendutveckling, gärna inom WordPress
• Är trygg i PHP, HTML, CSS och JavaScript
• Har byggt egna plugins eller teman i WordPress
• Är van vid Git och terminalen (SSH/bash)
• Kommunicerar tydligt på svenska (obligatoriskt) och engelska
Extra plus om du också
• Har erfarenhet av Laravel, Vue.js eller Node.js
• Har jobbat nära kund och trivs med det
• Har koll på Docker eller enklare serveradministration
• Är intresserad av testning (PHPUnit, integrationstester)
Hos oss får du
• Möjlighet att påverka våra processer och tekniska val
• Karriär- och utvecklingsmöjligheter (kurser, certifieringar, intern kunskapsdelning)
• En kultur med snabba beslutsvägar och högt i tak
Det praktiska
• Arbetsplats: Blekinge / Karlshamn alt. Stockholm (möjlighet till hybridarbete)
• Arbetstid: Heltid
• Start: Omgående - eller enligt överenskommelse
• Anställning: Tillsvidareanställning
• Förmåner: Tjänstepension, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, Macbook, telefon, årlig konferens, återkommande medarbetaraktiviteter
• Vi har kontorshundar ibland - så du behöver vara okej med lite päls i vardagen
Generation är en etablerad webbyrå med tydliga arbetssätt, fokus på kvalitet och ett sammansvetsat team. Vi kombinerar teknisk spets med design och struktur, och jobbar nära våra kunder i allt från koncept till färdig produkt.
Här får du kunniga kollegor, korta beslutsvägar och chans att påverka - både i projekten och i hur vi utvecklar våra arbetssätt.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
