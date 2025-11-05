Backend-utvecklare (.Net) med intresse för produkt och kund
2025-11-05
Energiomställningen är här, och det går fort!
Vill du jobba i gränslandet mellan teknik och affär, där din kod faktiskt gör skillnad i verkligheten? Då kan den här rollen vara något för dig. Vi söker en backend-utvecklare som kommer få vara med att både bygga och påverka i en bransch som är mitt i stora och spännande förändringar.
Från solceller till massiva batterilager - hela elnätet kräver smarta, automatiserade lösningar för att hitta balansen mellan produktion och förbrukning. Genom vår AI-drivna SaaS-plattform för automatiserad elhandel hjälper vi våra kunder att tänka smart.
Nu står vi på Expektra inför vårt största skifte hittills. Från att vi under 15 år varit ett litet dedikerat team som byggt allt från grunden, växer vi nu för att ta nästa stora kliv och in i ett nytt kapitel. Hos oss kommer du att vara med och forma både vår produkt, teknik och kultur.
Om rollen
Du blir en viktig del av vårt kärnteam och kliver in med fokus på backend-utveckling i .NET/C#. En viktig del av rollen handlar om att bygga och vidareutveckla API:er som kopplar ihop våra system, optimerar dataflöden och får allt att prata sömlöst med varandra. Du vet - den där känslan när integrationen sitter perfekt och datan bara flyter? Vi gillar den också.
Den här rollen är med än bara utveckling, du kommer snabbt få bredda dig och bli en nyckelperson i mötet mellan produkt och våra kunder. Det här är en roll för dig som vill kombinera kodning med nära affärsförståelse och där din nyfikenhet och förståelse för helheten gör dig ovärderlig.
I rollen får du:
Utveckla och vidareutveckla vår backend i .NET/C#.
Konfigurera och strukturera nya kundportföljer, samt sätta upp applikationen vid onboarding.
Ha nära dialog med våra kunder för att förstå behov, prioritera rätt och säkerställa att våra lösningar fungerar i praktiken.
Vara den tekniska länken mellan kund och utveckling och genom det översätta affärsbehov till smarta tekniska lösningar.
Följa upp kundstatus, identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till både tekniska och kommersiella förbättringar.
Om dig
Nyfikenhet och kvalitet driver ditt arbete och du vill växa både tekniskt och i ansvar.
Helhetsperspektivet är viktigt för dig; du vill förstå hur data rör sig genom systemen, hur affären påverkas och hur allt hänger ihop. Du trivs i dialog med andra, oavsett om det är kunder eller kollegor, och har en kommunikativ förmåga samt ett naturligt sätt att bygga förtroende i kunddialoger. Ett intresse för elhandel och energimarknaden ser vi som en stor tillgång, men lika viktigt är din nyfikenhet och vilja att lära dig.
Vi ser gärna att du har:
Några års arbetslivserfarenhet av .NET/C# efter studierna.
Grundläggande förståelse för datalagring och SQL.
Intresse för analys och siffror.
Flytande svenska i tal och skrift då arbetet sker i dialog med kollegor och kunder, samt att dokumentation är på svenska.
Högskoleexamen inom relevant ingenjörs-/IT-område, alternativt flera års relevant yrkeserfarenhet.
Det är ett plus om du har erfarenhet av:
Entity Framework, REST-API:er eller Git
SaaS-tjänster eller B2B-miljöer
Att ha arbetat med tidsserier eller inom Business Analyst-roller
Goda kunskaper i Excel
Vad vi erbjuder dig!
Hos oss får du:
Frihet under ansvar: Vi tror på autonom arbetsmiljö och en mötesminimalistisk kultur. Vi värdesätter ditt livspussel, inte övertid och bygger vår kultur på tillit.
Bli en del av ett bolag som förenar AI, teknik och hållbarhet.
Kombinera entreprenöriell anda med stabilitet och långsiktighet.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Är du redo att ta nästa steg och äga din kod hela vägen? Skicka in din ansökan och låt oss forma framtiden tillsammans - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
