Backcity grillen söker medarbetare!
Hedvic AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå
Tjänsten vi söker just nu är deltid 40-60 % och innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger (ej nattöppet).
Känner du att ett jobb inom snabbmatsbranschen är något för dig? Kanske är du ute efter en karriär eller ett extrajobb? Oavsett vilka framtidsplaner du har så tror vi att du kan trivas att jobba med oss. Här finns väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas!
Kvalitet och service är viktigt för oss och som medarbetare erbjuder vi dig ett fartfyllt jobb med ett högt arbetstempo tillsammans med ett härligt gäng. Tillsammans med dina kollegor ser du till att våra gäster får en fantastisk matupplevelse.
Vi ser gärna att du är positiv, ansvarsfull, noggrann och effektiv.
Att du är serviceinriktad och har ett fint bemötande.
Inga förkunskaper krävs då utbildning sker på plats men tidigare erfarenhet är meriterande.
Som restaurangbiträde är dina arbetsuppgifter allt från att stå i kassan, servera gäster, tillaga maten till att diska och håller rent i restaurangen.
Start enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: backcitygrillen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedvic AB
(org.nr 556660-9680)
Amperegatan 11 (visa karta
)
941 47 PITEÅ Arbetsplats
Backcity grillen Jobbnummer
9742974