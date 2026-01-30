Back office-medarbetare till Bravilor Bonamat, Täby
2026-01-30
Trivs du i en administrativ roll med många kontaktytor? Är du dessutom en strukturerad och serviceinriktad person som gillar att skapa ordning och få saker att fungera i vardagen? I rollen som Back office-medarbetare blir du en spindel i nätet hos Bravilor Bonamat.
Om rollen
Du har en central och varierad roll i den dagliga verksamheten där du arbetar brett med administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat orderadministration, kundtjänst, administrativa uppgifter kopplade till ekonomi samt hantering av löneunderlag. Du arbetar i nära samarbete med företagets Office Manager och blir en nyckelperson i att säkerställa att interna processer och administrativa flöden fungerar smidigt. Vi välkomnar både dig som vill arbeta deltid (minst 60 %) och dig som söker en heltidstjänst.
Vem vi söker
Som person är du strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du trivs med administrativa uppgifter och du har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Varierade arbetsuppgifter är något som du uppskattar, och du tar gärna ansvar samt hugger in där det behövs för att få saker att fungera i vardagen. Eftersom vi är en liten och informell organisation är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och trivs med att hålla en hög servicenivå både internt och externt. Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av back office och administrativa arbetsuppgifter, gärna inom ekonomi, orderadministration och/eller kundtjänst
Är serviceminded, noggrann och flexibel
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har vana av MS Office, framför allt Word, PowerPoint och Excel
Trivs med orderadministration och administrativa flöden
Bor i närområdet
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete i en trevlig organisation där rätt person kommer att vara en viktig kugge i teamet. Du kommer att få verka i en spännande bransch där kaffe anses vara en av de viktigaste delarna i såväl vardag som fest. Rollen ger dig möjlighet att växa in i ansvaret, arbeta nära engagerade kollegor och bidra till att våra administrativa processer fungerar smidigt i en internationell miljö.
I denna rekrytering samarbetar Bravilor Bonamat med Rubino Rekrytering. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt, men senast den 20 februari 2026. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Elin Gustafsson på +46735 034 142 elin.gustafsson@rubino.se
eller Hanne Rubino på +46 739 015 911 hanne@rubino.se
Om företaget
Bravilor Bonamat är ett familjeföretag som grundades 1948 i Nederländerna. Innovativa idéer, avancerad teknik, kvalitet och intern produktion har alltid varit viktiga aspekter för oss och har bidragit till vår framgång idag.
Idag utvecklar, producerar och levererar Bravilor Bonamat ett omfattande sortiment av beredningssystem för dryck, med fokus på kaffespecialiteter och hett vatten. Utöver maskinerna av märket Bravilor Bonamat utvecklar och tillverkar vi dessutom som Original Equipment Manufacturer (OEM) till tredje part.
Vår mission är att vara en inspirerande och innovativ strategisk partner för våra återförsäljare och samarbetspartners världen över. Med över 350 hängivna medarbetare globalt, filialer i Europa och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare i mer än 100 länder är Bravilor Bonamat idag ett välkänt märke över hela världen. Alla huvudsakliga aspekter i verksamheten är baserade i Nederländerna, vilket gör att vi snabbt kan möta våra kunders specifika behov och skapa mervärde som bidrar till deras framgång. Läs mer på www.bonamat.se.
