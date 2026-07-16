Babyscreen söker legitimerad underksköterska / sjuksköterska till Göteborg
Babyscreen Sweden AB / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-07-16
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Nu finns möjligheten för dig som legitimerad sjuksköterska eller undersköterska att ansluta dig till vårt team på Babyscreen som idag ingår i en snabbt växande koncern med flera bolag inom hälso- och sjukvård, laboratorier och klinikverksamheter. Vi söker dig som gedigen erfarenhet av vård. Har du jobbat med fosterdiagnostik tidigare så är det en stor styrka för denna roll. Denna tjänst är kopplad till företagets tjänster som avser provtagning och fosterdiagnostik. Vi på Babyscreen söker dig som brinner för yrket och som gillar att arbeta med motiverade kollegor på ett företag där innovation, passion, kunskap och forskning möts.
Varför jobba med oss på Babyscreen?
Babyscreen befinner sig i en viktig fas på sin tillväxtresa och nu vill vi utöka med din kunskap för att kunna fortsätta leverera högklassig vård.
Vi är ett svenskt nyetablerat företag som satsar på modern teknologi. Viktigast av allt har vi erfaren, kompetent och professionell personal med många års erfarenhet av fosterdiagnostik. Vi är ett dedikerat och kompetent team som stöttar varandra i det dagliga arbetet.
På Babyscreen är vi måna om att du som medarbetare har en god arbetsmiljö och ser gärna att du är med och bidrar till en härlig atmosfär. Du söker dig till oss på Babyscreen för att du vill att din kompetens och kunskap tillvaratas.
På Babyscreen erbjuds du:
Individuell lönesättning
En kvalificerad tjänst på ett framgångsrikt, expansivt företag
En dynamisk arbetsplats med spetskompetens som kan stötta dig i ditt arbete
Intern specialistläkarkompetens
Friskvårdsbidrag
En bra belägen arbetsplats i centrala GöteborgPubliceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Provtagning: Venöst, kapillärt och övriga metoder för verksamhetens tjänster och utbud.
Administrativa uppgifter
Journalhantering
Receptionsuppgifter
Beställningar
Laboratorieremisser
Paketering och transport
Basal patientrådgivning
Inventering
Kundtjänst (Telefon och e-post)
Tillsammans med dina kollegor strävar du alltid efter att möta upp kundens behov och säkerhetsställa att de är nöjda innan de lämnar kliniken.
Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska eller sjuksköterska
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Självgående
Detaljorienterad
Samarbetsvillig
Noggrann
Tjänstens omfattning
Heltid (6 månaders provanställning tillämpas)Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta
Telefonnummer: +46 (1)01-1664270
Mail: robin.svedung@babyscreen.se
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@babyscreen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Babyscreen Sweden AB
(org.nr 559328-3418)
Kyrkogatan 25 (visa karta
)
411 15 GÖTEBORG Jobbnummer
10004266