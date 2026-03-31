Baby-sitter francophone recherché(e) à Stockholm (barnvakt i franska)
Upgrades Education Sweden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
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À propos du poste
Nous proposons un concept unique dans lequel la pédagogie et le développement de la langue française sont au cur du baby-sitting.
Actuellement, nous avons plusieurs missions dans le centre de Stockholm et à Lidingö nécessitant baby-sitting en français.
Nos missions
Upgrades propose des services de baby-sitting axés sur la langue française sous différentes formes - de missions ponctuelles à des missions plus régulières, pouvant aller jusqu'à passer de nombreuses heures avec la famille et devenir un véritable membre de celle-ci.
Le travail consiste à aller chercher l'enfant ou les enfants à la crèche ou à l'école, puis à organiser des activités ludiques, tout en mettant l'accent sur le développement de la langue française.
Chaque séance dure au minimum 2,5 heures, et vous avez la possibilité de combiner plusieurs missions auprès de différentes familles afin d'augmenter votre volume horaire hebdomadaire.
Certaines de nos missions nécessitent un permis de conduire valide ; merci de le préciser dans votre candidature le cas échéant.
Votre profil
En tant que baby-sitter chez Upgrades, vous êtes engagé(e), créatif(ve) et savez proposer des activités ludiques pour intégrer la langue française dans le baby-sitting avec approche pédagogique.
Exigences
Maîtrise complète du français à un niveau professionnel
Responsable et attentif(ve), soucieux(se) de la sécurité
Intérêt et motivation sincères pour la garde d'enfants et la pédagogie
Engagé(e), flexible et capable de prendre des initiatives
Le suédois et/ou l'anglais ne sont pas obligatoires, mais des connaissances dans ces langues représentent un réel atout.
À propos d'Upgrades
Upgrades propose des cours de langue sur mesure, des camps linguistiques et des services de baby-sitting axés sur les langues. Nous combinons la garde d'enfants traditionnelle avec un fort accent sur le développement linguistique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : www.upgrades.se
Recrutement continu - envoyez votre CV et votre lettre de motivation à work@upgrades.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: work@upgrades.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnvakt i franska". Arbetsgivare Upgrades Education Sweden AB
(org.nr 556778-0837)
Skeppargatan 27 , 4tr (visa karta
)
114 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Upgrades Education Sweden AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Upgrades Rekrytering work@upgrades.se Jobbnummer
9829864