B2C-säljare inom förnybar energi till ledande energibolag
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2026-08-05
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B2C-säljare inom förnybar energi till ledande energibolag
Om jobbet
Söker nu vassa B2C-säljare inom förnybar energi till ledande energibolag!!
Brinner du för försäljning och vill arbeta i en framtidsbransch med fokus på hållbarhet? Som auktoriserad återförsäljare för ett av Sveriges ledande energibolag har vi fått i uppdrag att stärka deras marknadsposition ytterligare. Därför söker vi nu ambitiösa och drivna B2C-säljare till vårt säljteam i centrala Göteborg!
Om rollen
I rollen arbetar du med B2C-försäljning av helhetslösningar inom elavtal och förnybar energi mot privatpersoner. Du agerar som rådgivare snarare än en traditionell säljare.
Du sätter dig in i kundens behov och vägleder dem till den mest optimala och miljösmarta energilösningen för deras hushåll.
Skall-krav (skall uppfyllas):
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av B2C-försäljning inom el- eller energibranschen (obligatoriskt krav).
Van att arbeta självständigt och målinriktat.
Stark relationsbyggare som trivs i ett högt tempo.
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Resultatdriven och tar fullt ansvar för hela din försäljningsprocess.
Vi erbjuder:
Lön: Fast grundlön + förmånlig provisionstrappa utan lönetak.
Trygghet: Tillsvidareanställning på heltid (måndag–fredag, dagtid).
Plats: Kontor beläget i centrala Göteborg.
Utveckling: Grundlig onboarding, löpande utbildning och kontinuerlig coachning.
Kultur: En ambitiös miljö där prestationer uppmärksammas och karriärmöjligheter finns på riktigt.
Om uppdraget & företaget
Vi arbetar på uppdrag av en etablerad och framstående aktör på den svenska elmarknaden med ett starkt engagemang för förnybar energi. Genom att erbjuda 100 % förnybar el och konkurrenskraftiga energilösningar hjälper vi vår uppdragsgivare att växa och erövra nya marknadsandelar.
Ansökan & Kontakt
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt!
Vid frågor om tjänsten:
Kontakt: Lukas Bock, Försäljningschef / VD
Telefon: 079-104 99 91
E-postadress: info@talentbylukas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@talentbylukas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bock, Lukas
416 74 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Lukas Bock info@talentbylukas.se 079-104 99 91 Jobbnummer
10023614