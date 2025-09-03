B2C säljare till Tryggsams huvudkontor i Nacka
2025-09-03
Vill du starta eller ta nästa steg i din säljkarriär? Hos oss på Tryggsam får du rätt förutsättningar att lyckas - oavsett om du har erfarenhet eller är helt ny i rollen.
Du kommer tillhöra teamet i Nacka, men vår uppdelning gör att vi även kan matcha arbetsplats till vårt kontor i Alvik.
Vi erbjuder Betald säljutbildning med både teori och praktisk träning
Coachning och kontinuerlig feedback från erfarna ledare
Tydliga karriärvägar - både som specialist och ledare
Bra förmåner: friskvårdsbidrag, roliga aktiviteter, moderna kontor och ett härligt arbetsklimat
En arbetsplats som återkommande är certifierad som Great Place To Work
Försäljningen sker via telefon och du kommer kontakta både nya och befintliga kunder med möjlighet att avancera inom olika projekt.
Vi söker dig som Har driv, energi och vill utvecklas
Gillar att jobba mot mål och triggas av att se resultat
Vill ha en arbetsplats med gemenskap och laganda
Behöver ingen tidigare säljerfarenhet - vi lär dig! Vill du bli en del av ett framgångsrikt team och arbeta från vårt huvudkontor i Nacka? Sök redan idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), http://tryggsam.se/ Arbetsplats
Tryggsam Kontakt
Lina Martinsson lina.martinsson@tryggsam.com Jobbnummer
9490405