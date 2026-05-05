B2B-säljare till Smartelkraft.se - distans eller Varberg
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Smartelkraft är ett växande bolag inom solceller, energilagring och snabbladdning. Vi arbetar med både privatpersoner och företag, med ett tydligt fokus på företagskunder. Vårt mål är att leverera smarta och kostnadseffektiva lösningar, enkelt och utan krångel.
Vi är ett mindre team med korta beslutsvägar där det händer mycket, och vi letar nu efter någon som vill vara med och bygga vidare på vår B2B-satsning.Om tjänsten
Vi söker en säljare som vill jobba med företag (B2B), framförallt små och medelstora bolag.
Det här är inte en roll där du bara sitter och väntar på leads, du kommer få leads från oss, men det är minst lika viktigt att du själv är ute och skapar affärer.
Du ansvarar för hela processen:
från första kontakt till affär.
Vi har bra priser och ett starkt erbjudande, så kan du sälja och bygga förtroende har du väldigt goda chanser att lyckas.
Vi sitter i Varberg och ser gärna att du utgår härifrån, men det går att diskutera distans för rätt person.Dina arbetsuppgifter
Kontakta företag och boka möten
Träffa kunder och förstå deras behov
Ta fram och följa upp offerter
Stänga affärer
Arbeta både med leads och egen uppsökande försäljning
Vem vi söker
Vi tror att du:
Har jobbat med försäljning tidigare (B2B)
Är van att ta eget ansvar
Inte är rädd för att lyfta luren eller ta första kontakten
Gillar att göra affärer och tjäna pengar
Är trygg i dialog med företagskunder
Har erfarenhet från energibranschen
Det finns väldigt bra möjligheter att tjäna bra om du presterar.Så ansöker du
Skicka din ansökan till kontakt@smartelkraft.se
Vi går igenom ansökningar löpande.
Hör av dig om du tycker det låter intressant så tar vi det därifrån.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: kontakt@smartelkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SmartNordiskElKraft AB
(org.nr 559444-1627)
Batterivägen 14 (visa karta
)
432 23 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Hjärten daniel@smartelkraft.se 0732503145 Jobbnummer
9891076