B2B-säljare till Örebro-Karlskoga-området

2025-12-18
Kundansvarig säljare i Mellansverige. B2B, tjänsteförsäljning. Tjänsten är ny och en utökning av det befintliga säljteamet. Ett självständigt arbete där du får möjlighet att vidareutveckla din försäljning, bygga varma och långsiktiga kundrelationer och utvecklas som person.Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss får du stor frihet och ansvar. Du representerar 26 års erfarenhet i branschen och arbetar med att boka och genomföra kundbesök, göra behovsanalyser och skapa skräddarsydda lösningar inom rekrytering och bemanning. Du väljer själv leads från vårt uppgraderade CRM-system eller lägger in nya företag och driver försäljningen ambitiöst mot mål du sätter upp tillsammans med teamet. Rollen innebär kundfokus, flexibilitet och möjlighet att teckna kundanpassade avtal. Du utgår från Karlskoga eller Örebro, reser inom rimligt avstånd (förmånsbil ingår) och har chans att komma hem varje kväll. Har du kontakter i regionen är det ett stort plus!
Vi söker dig som
Vi söker en erfaren B2B-säljare med 2-5 års erfarenhet, gärna från tjänstesektorn, som är skicklig på att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är nyfiken på kundens affär, lyhörd och van att skapa träffsäkra erbjudanden som möter kundens behov. Rollen kräver hög aktivitetsnivå, god prioriteringsförmåga och att du trivs med många kundkontakter via telefon och mejl. Du är tävlingsinriktad, självmotiverande, ödmjuk och affärsdriven, med god datavana samt flytande svenska och engelska. Om du vill förenkla arbetet för våra kunder och skapa värde - sök nu!
Vår rekryteringsprocess
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonsdatum, så vänta inte med din ansökan!
Information om företaget
Industrisupport är ett etablerat och auktoriserat bemanningsföretag med rötter från 1990-talet och starka kundrelationer inom teknikintensiva branscher. Vi erbjuder rekrytering och bemanning för både tjänstemän och kollektivanställda och hjälper företag att förenkla sin vardag i en växande bransch som alltid leder vägen ur lågkonjunktur. Hos oss får du arbeta nära kunderna, bygga långsiktiga relationer och skapa värde genom personliga lösningar. Du blir en del av ett säljteam med välplanerad onboarding och stöd från vår rekryteringsavdelning med hög kompetens. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och företagshälsovård - och en arbetsplats som tänker nytt och växer starkt. Ersättning
