B2B-säljare till företag i Göteborg
OIO Väst AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-15
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, Partille
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, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu, tillsammans med vår partner, en affärsdriven säljare till ett bolag i Göteborg. Rollen präglas av nykundsbearbetning i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stora möjligheter att påverka din egen utveckling.
Om rollenSom säljare ansvarar du för att driva in nya kunder och bygga långsiktiga relationer, och du hanterar hela försäljningsprocessen från prospektering till avslut och uppföljning. Rollen innebär både telefon- och digitala möten samt fysiska träffar med kunder, och din insats syns direkt i bolagets resultat samtidigt som du blir en viktig del av teamet som utvecklar affären.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Att identifiera och kontakta nya potentiella kunder
Presentera bolagets tjänster och lösningar och skapa intresse hos kunder
Driva hela försäljningsprocessen från prospektering till avslut och uppföljning
Att bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig somHar minst 3 års erfarenhet av B2B-försäljning
Har vana av nykundsbearbetning
Är bekväm med att arbeta både via telefon och i fysiska möten
Har erfarenhet av att arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Talar och skriver obehindrat på svenska
Som person är du målmedveten och har ett starkt eget driv, trivs i ett högt tempo och bidrar med positiv energi.
Om anställningenDetta är en direktrekrytering till vår partner.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Linn Lindgren
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
OIO VÄST AB Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9964294