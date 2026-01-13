B2B-säljare till en ledande aktör inom digital marknadsföring

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Borås
2026-01-13


Är du driven, tävlingsinriktad och redo att vara med från start när en ny satsning byggs upp? Vill du arbeta med att hjälpa svenska företag att stärka sin digitala synlighet och bli mer AI-redo? Då kan detta vara rollen för dig!

Nu söker vi säljare till ett nytt säljkontor i centrala Borås. I rollen arbetar du B2B och hjälper små och medelstora företag att utveckla sin digitala närvaro. Du äger hela säljprocessen och arbetar främst via telefon - från första kontakt till affär och uppföljning.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

• Föra kunddialoger och göra behovsanalyser
• Presentera lösningar som ökar kundens synlighet och AI-redo närvaro
• Driva affären i mål och säkerställa en bra kundstart
• Följa upp och hantera administrativt arbete efter avslutad affär

Du arbetar med ett tydligt erbjudande framtaget specifikt för denna satsning - korta beslutsvägar, högt tempo och fokus på resultat.

Detta är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och att du får en anställning hos kunden. Tjänsten är på heltid och du förväntas kunna starta omgående eller enligt överenskommelse.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av försäljning eller vill starta din B2B-karriär
• Trivs med telefonförsäljning och att bygga kundrelationer
• Är ansvarstagande, tävlingsinriktad och kundorienterad
• Gillar högt tempo, tydliga mål och att se resultat
• Talar och skriver svenska obehindrat

Meriterande är om du:

• Har erfarenhet av telefonförsäljning, kundservice eller försäljning av digitala tjänster

Publiceringsdatum
2026-01-13

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Som person har du ett starkt driv, en vilja att lyckas och ett intresse av att utvecklas i en etablerad säljkultur. Du är kommunikativ, relationsskapande och trivs i ett team som vill vinna tillsammans.

Passar ovan in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
503 35  BORÅS

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Alexandra Kaleta
info@studentconsulting.com

Jobbnummer
9682396

