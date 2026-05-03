B2B-säljare till Eleveight - utvecklas inom försäljning
2026-05-03
Vill du utvecklas inom försäljning i ett bolag där prestation, utveckling och ambition står i fokus?
Vi på Eleveight söker nu drivna säljare som vill arbeta med försäljning mot företag och representera ledande aktörer inom marknadsföring, IT och telefoni. Du blir en del av ett högpresterande team där du får rätt verktyg, tydlig coaching och stora möjligheter att växa - både professionellt och ekonomiskt.
Hos oss belönas resultat, driv och vilja att utvecklas.
Om Rollen
Som säljare på Eleveight arbetar du med outbound-försäljning mot företag via telefon. Du kontaktar företagsägare och beslutsfattare med färdiga prospektlistor och tydliga processer.
Du kommer att:
Kontakta företag via telefon och presentera våra tjänster
Bygga förtroende och skapa affärsmöjligheter
Arbeta strukturerat med uppföljning och CRM
Rapportera resultat och arbeta mot tydliga mål
Utvecklas genom daglig coaching och säljutbildning
Vi söker dig som
Är driven, tävlingsinriktad och målfokuserad
Har energi och gillar att prata med människor
Är orädd i telefon och vågar ta initiativ
Är coachbar och vill utvecklas snabbt
Talar och skriver flytande svenska
Tidigare erfarenhet inom försäljning eller kundservice är meriterande, men inget krav. Vi lägger större vikt vid personlighet, ambition och inställning.
Vi erbjuder
Utbildning genom E8 Sales Academy - vi tränar dig från dag ett
En roll där du kan påverka din lön - inget lönetak
Daglig coaching och kontinuerlig utveckling
Tydliga karriärvägar mot Senior Säljare, Team Lead eller projektledare
Ett hungrigt team med tydliga mål och högt tempo
Praktiskt
Plats: Korsvägen i Göteborg
Omfattning: Heltid (08.00-17.00)
Start: Så snart som möjligt
Om Eleveight
Eleveight är ett tillväxtbolag med fokus på försäljning, AI och affärsutveckling. Genom vår avdelning E8 Sales hjälper vi några av Sveriges mest ambitiösa företag att växa - genom strukturerad, datadriven och resultatinriktad försäljning.
Vi tror på att investera i våra säljare. Hos oss får du en gedigen utbildning, tät uppföljning och en provisionsmodell som faktiskt belönar den som levererar. Oavsett om du är ny inom försäljning eller har gjort det ett tag - om du har rätt inställning, har vi rätt plats för dig.
Ansök idag
Vi intervjuar löpande - vänta inte.
Mejla till: christopher.johansson@eleveight.se
Ämne: Säljare - E8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
