B2B-säljare sökes till snabbväxande SaaS-bolag
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2026-06-30
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Vår kund är ett snabbväxande bolag SaaS-bolag inom HR-tech. Nyligen har man påbörjat en förändringsresa där Customer Success-funktionen utvecklats från traditionell kundförvaltning till ett mer affärsdrivet och strategiskt arbetande team.
Det gör att man nu söker dig, en vass B2B-säljare som letar efter nästa steg i din karriär där du får:
fortsätta arbeta med B2B-sälj
får arbeta i KAM-liknande roll med befintliga, varma kunder där du får nytta av att du är relationsskapande och strategisk
ansluta till ett bolag med framåtlut och vind i seglen
Så om du har några års erfarenhet av B2B-försäljning från Account Manager- eller Key Account Manager-roll, vill ta ett stort kommersiellt ansvar, utveckla befintliga kunder genom strategiskt och relationsskapande arbete och dessutom göra det på ett företag med bra lön- och förmåner. Läs vidare nedan!
Om rollenDet vår kund gör är att hjälpa organisationer att skapa mer engagerade och framgångsrika arbetsplatser genom datadrivna insikter och innovativa digitala lösningar. I rollen kommer du att ansvara för en befintlig kundportfölj där ditt främsta fokus är att utveckla affären. Genom att förstå kundernas verksamhet identifierar du nya behov, driver affärsdialoger och skapar tillväxt genom upselling, cross-selling och strategisk rådgivning.
Du blir en viktig affärspartner för dina kunder och arbetar nära beslutsfattare för att hjälpa dem skapa långsiktigt värde. Rollen innebär ett tydligt kommersiellt ansvar där du äger den fortsatta utvecklingen av dina kunder och driver affären framåt.
Vi söker dig somHar cirka 2-4 års erfarenhet inom B2B-försäljning, Account Management, Key Account Management eller en kommersiell Customer Success-roll.
Har erfarenhet av att utveckla befintliga kunder genom upselling, cross-selling eller annan affärsutveckling.
Är van att arbeta mot kommersiella mål och trivs med ett eget affärsansvar.
Har lätt för att skapa förtroende hos beslutsfattare och bygga långsiktiga kundrelationer.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vem är du?
För att trivas hos vår kund är vi övertygade om att du är en nyfiken, lyhörd och gillar att tänka utanför boxen. Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och där du får ta stort eget ansvar. Du är trygg i din kompetens, vågar fatta beslut och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Framför allt gillar du att skapa affärer genom förtroendefulla relationer och drivs av att göra skillnad på riktigt.
Därför är detta en spännande möjlighetHos vår kund får du möjligheten att bli en del av ett team där utveckling, samarbete och affärsmässighet står i fokus.
Här får du bland annat:
En roll med stort eget ansvar och tydligt kommersiellt mandat.
Möjlighet att utvecklas mot en mer strategisk Key Account-roll.
Arbeta med en modern SaaS-produkt som skapar verkligt värde för kunder.
Bli en del av en organisation med högt tempo, korta beslutsvägar och stora utvecklingsmöjligheter.
En konkurrenskraftig ersättningsmodell med fast lön och bonus.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Placering: Vi söker personer till den här rollen både i Göteborg och Stockholm
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
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111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Jobbnummer
9985905