B2b-Säljare (remote) - Tjäna Pengar På Att Effektivisera Sverige
2026-01-25
Vill du sälja en produkt som kunderna faktiskt skriker efter? Vi söker nu hungriga säljare som vill vara med på vår resa. Vi har bevisat teknologin, vi har casen, nu behöver vi dig för att stänga affärerna.
Detta är den perfekta möjligheten för dig som studerar, driver eget vid sidan av, eller bara är en grym säljare som vill ha frihet och obegränsad intjäning.
Om Vericount
Sveriges redovisningsbyråer drunknar i manuell administration. Vi har lösningen. Vår AI-drivna co-pilot automatiserar bokföringen och frigör tid för rådgivning. Vår mission: Samma team. Dubbel effektivitet.
Vi är ett tech-bolag i framkant med bas i Skellefteå och Stockholm, men hela Sverige är vår marknad.
Din roll: Stäng affärer och bygg relationer
Som säljare hos oss ringer du inte på måfå. Du bearbetar redovisningsbyråer där vi vet att behovet är stort. Din uppgift är att demonstrera värdet av Vericount och guida byrån till ett köpbeslut.
Fokus på resultat: Du bokar och genomför möten (via video/telefon) med byråledare och redovisningskonsulter.
Smart bearbetning: Du får tillgång till kvalificerade listor och (beroende på prestation) inkommande leads.
Enkel säljprocess: Produkten är tydlig, behovet är enormt och prismodellen är attraktiv.
Vem är du?
Vi bryr oss inte om du har 10 års erfarenhet eller ingen alls. Det viktigaste är att du har drivet.
Tävlingsmänniska: Du motiveras av provision och att se resultatet av ditt arbete direkt i lönekuvertet.
Orädd & social: Du har inga problem att lyfta luren och du kan föra ett professionellt samtal med företagsledare.
Lär dig snabbt: Du behöver inte kunna bokföring (vi lär dig grunderna), men du måste kunna förstå och förklara värdet av vår teknik.
Självgående: Eftersom arbetet kan ske på distans krävs det att du kan leda dig själv.
Vi erbjuder:
Generös provisionsmodell: Vi har inget tak för hur mycket du kan tjäna. Presterar du bra, tjänar du bra.
Flexibilitet: Jobba heltid, deltid eller vid sidan av studierna. Vi fokuserar på resultat, inte stämpelklocka.
Utbildning: Du får coachning i vår produkt och modern B2B-försäljning.
Karriär: För rätt person finns stora möjligheter att växa in i en roll som Key Account Manager eller Säljchef när vi skalar upp.
Så ansöker du
Starta din karriär inom Tech-sales hos oss på Vericount!
Låter det intressant? Ansök redan idag utan CV! Skicka bara ett mail eller en länk till din LinkedIn-profil. Skriv några rader om varför du är rätt person att sälja in Vericount.
Skicka din ansökan till: jobb@vericount.se
Märk ansökan med: "Säljare"
Start: Omgående / Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid / Deltid / Timanställning Plats: Remote (Hela Sverige)
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
