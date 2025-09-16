B2B-säljare på Key Solutions - Fast lön + bonus och karriärmöjligheter
Key Solutions AB / Säljarjobb / Stenungsund Visa alla säljarjobb i Stenungsund
2025-09-16
Som B2B-säljare på Key Solutions representerar du några av Sveriges mest välkända varumärken och skapar affärsmöjligheter som driver tillväxt.
Arbetsuppgifter:
I rollen som företagssäljare driver du ditt eget arbete och gör allt från att prospektera nya kunder till att slutföra affärer. Du ansvarar för att boka, förbereda och genomföra kundmöten. Du kommer att arbeta mot såväl varma som kalla kunder både genom fysiska möten och per telefon.
Till din hjälp har du dedikerade kollegor och en Team Manager som stöttar dig i din utveckling. Uppföljning och feedback får du på dagsbasis med fokus på hur du kan växa i din arbetsroll.
Vi erbjuder rätt person:
• En av Sveriges bästa arbetsplatser (13 år i rad enligt Great Place to Work) med lång och framgångsrik historik inom försäljningsbranschen
• Spännande karriärmöjligheter med möjlighet att lära dig nytt och växa i din roll
• En lönemodell med fast grundlön som trygghet samt möjlighet till att påverka din lön
• Möjligheten till att vara en del av en snabbt växande internationell koncern
Vi söker dig som är tävlingsinriktad, har en stark vilja att utvecklas:
Du har god kommunikationsförmåga och ett genuint intresse för att arbeta med människor, och trivs lika bra med att arbeta självständigt som i team.
Du kan vara erfaren inom försäljning eller i början av din karriär - det viktigaste är att du har en stark vilja att utvecklas professionellt och en inställning som säger att ingenting är omöjligt.
Tidigare erfarenhet inom service, restaurang eller arbete i butik är meriterande, men inget krav.
Övrig information:
Lön: Fast grundlön i kombination med ett av marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram.
Start: Enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om Key Solutions: Key Solutions är en tillväxtpartner med över 200 medarbetare som varje dag hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa. Vi har haft förmånen att samarbeta med globala och snabbväxande aktörer som Google, Telia, E.ON och Hedvig. Sedan starten 2008 har vi levererat över en miljon nya kunder till våra uppdragsgivare.
I över ett decennium har vi utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place To Work Institute, vilket speglar vår starka företagskultur och vårt fokus på att utveckla människor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Solutions AB
(org.nr 556794-1173) Arbetsplats
Key Solutions - A Place to Grow Kontakt
Oskar Lindén 031-7993458 Jobbnummer
9512378