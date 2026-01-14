B2B-Säljare på heltid - Jobba smart, väx snabbt - gör skillnad på riktigt.
Svenska Affärskoncept AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-01-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Affärskoncept AB i Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom försäljning, tjäna bra och samtidigt jobba med meningsfulla uppdrag?
På Koncepta får du mer än bara en arbetsplats - här hittar du Örebros bästa team, en positiv stämning och ett säljjobb som värdesätter ditt engagemang och hårda arbete.
Här jobbar vi med idébaserad B2B-försäljning - alltså bara mot företag - vi samarbetar med välkända organisationer som Giving People, Nattvandrarna, Småföretagarnas Riksförbund och Stiftelsen Aktiv Skola. Det är meningsfulla säljuppdrag som gör skillnad i samhället.
Vi erbjuder:
Grundlön enligt kollektivavtal (24 458 kr) + provision - du styr din egen inkomst!
Eget kontorsrum och moderna lokaler - jobba ostört men aldrig ensam, var dig själv och sätt din prägel på ditt rum. Arbetsmiljön är viktig när man spenderar mycket tid på jobbet.
Utbildning och coachning från dag ett - tidigare säljerfarenhet är meriterande men inte ett krav - du får all grundutbildning du kan tänkas behöva, engagerade säljcoacher och när du blivit varm i kläderna slussas du in i vårt unika utbildningsprogram EKIR (Engagemang-Kompetens-Insats-Resultat).
Måndag till fredag 08.00-16.30 - det är 37,5 timmars arbetsvecka, när du når dina försäljningsmål kan du dessutom välja att sluta tidigare.
Ledigt röda dagar, klämdagar och helger - hårt jobb ska löna sig, vi värdesätter din fritid och återhämtning.
Kollektivavtal med Unionen, vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Vem vi tror att du är:
Du är inte rädd för att ta kontakt med människor och kommunicerar obehindrat och tydligt på svenska. Du är engagerad, tävlingsinriktad, ambitiös, ansvarstagande och besitter en positiv energi - både som person och i din karriär. Vi söker rätt inställning, inte perfekta meriter.
Hos oss:
Vi är ett gäng målmedvetna killar, tjejer, män och kvinnor, damer och farbröder i åldrarna 20-78 år med gemenskapen som vår styrka. Vi inspirerar varandra, firar framgångar och har kul - både på och utanför jobbet. Temafester, säljtävlingar, hälsomånader, resor, spelkvällar med mera. Det är nytta med nöje.
Praktiskt:
Tjänsten är en heltidsanställning som startar med sex månaders visstid, därefter tillsvidare.
Är du vår nästa stjärnsäljare? Låt oss ta reda på det - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Affärskoncept AB
(org.nr 556820-6873), https://koncepta.se/
Radiatorvägen 14 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Arbetsplats
Affärskoncept AB, Svenska Jobbnummer
9684265