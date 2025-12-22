B2B-säljare inom telekomlösningar på Cypern
2025-12-22
iSales söker en engagerad B2B-säljare till vårt kontor i Zakaki, Limassol på Cypern. Här får du möjlighet att arbeta med en av Sveriges största och mest innovativa mobiloperatörer, samtidigt som du blir en del av ett team i tillväxtfas. Hos oss får du stort ansvar, frihet och goda möjligheter att utvecklas.
Om rollen:
Bearbeta nya företagskunder och driva hela säljprocessen.
Genomföra behovsanalyser och rekommendera rätt mobillösningar.
Bygga långsiktiga relationer och leverera hög service.
Arbeta strukturerat mot tydliga mål och KPI:er.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller abonnemangstjänster.
Är kommunikativ, förtroendeingivande och duktig på att skapa relationer.
Trivs i en målstyrd miljö och motiveras av resultat.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Kan flytta omgående till vårt kontor på Cypern.
Vi erbjuder:
Chansen att representera ett av Sveriges mest innovativa telekombolag.
Generös provisionsmodell utan tak.
Onboarding, utbildning och kontinuerlig coachning.
Goda karriärmöjligheter inom försäljning.
En dynamisk arbetsplats i Zakaki med över 300 soldagar per år.
Om iSales & Cypern
Vårt kontor ligger i det snabbt växande området Zakaki, nära Limassols marina. Här finns allt du behöver alltifrån moderna bekvämligheter, shopping i MyMall och ett stort utbud av restauranger. Med närhet till stadskärnan finns alltid något att göra på fritiden.
iSales grundades för över 20 år sedan med målet att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i karriären. iSales är idag ett av Sveriges mest innovativa telemarketingföretag, med en kultur präglad av utveckling, modern teknik och tydlig vision: att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och våra medarbetare.
Plats: Cypern, Zakaki (Limassol)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45
iSales
Valentina Mahmod
valentina@isales.se
076-2066364
