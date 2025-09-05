B2b-Säljare För Mediatjänster På Hittainfo!
Sabina Ai AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-05
Mediasäljare
Är du hungrig på framgång, älskar att prata med människor och vill ha ett jobb där du själv styr din inkomst? Då är detta chansen för dig! Vi söker drivna säljare som vill jobba med B2B-försäljning av våra mediatjänster på hittaINFO.se - en snabbt växande plattform för företagssök och synlighet online.
Här får du möjlighet att bygga din karriär, utveckla din säljförmåga och tjäna riktigt bra med pengar - helt utan lönetak!
Vad du gör hos oss
• Kontakta företag som vill växa online och presentera våra premium-paket
• Hjälpa kunder att förstå värdet av synlighet på hittaINFO.se
• Avsluta affärer och bygga långsiktiga kundrelationer
• Arbeta mot tydliga försäljningsmål och triggas av att överträffa dem
• Vara en nyckelperson i vårt säljteam och bidra med energi och glädje
Vi söker dig som
• Har en vinnarskalle och älskar att nå mål
• Är pratglad, social och övertygande i samtal
• Motiveras av att tjäna pengar och gillar provisionslön
• Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inte krav)
• Är hungrig på att utvecklas och vill jobba i en snabbväxande miljö
Vi erbjuder
• Provisionsbaserad lön utan tak - du avgör själv hur mycket du tjänar
• Möjlighet att sälja en produkt med hög efterfrågan - alla företag vill synas!
• Säljutbildning och coachning så du ständigt utvecklas
• Ett team med högt tempo, energi och stark laganda
• Karriärmöjligheter för dig som vill ta mer ansvar på sikt
Varför välja oss?
hittaINFO.se är en ny och snabbväxande plattform där företag får synlighet, trovärdighet och fler affärsmöjligheter. Som säljare hos oss är du med och bygger framtidens företagssök - samtidigt som du får friheten att styra din inkomst och växa i rollen.
Vi söker personer som vill vara med på vår resa, bidra med energi och göra skillnad - både för våra kunder och för vårt team.
Ansök nu!
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt personer.
Skicka in din ansökan idag och ta första steget mot en säljkarriär där du kan tjäna riktigt bra! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "336016236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabina Ai AB
(org.nr 559420-6970) Arbetsplats
Sabina AI AB Jobbnummer
9494476