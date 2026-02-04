B2B-Säljare Affärsansvar för företagskunder
2026-02-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
Via Energi fortsätter expandera inom företagssegmentet och vi förstärker nu vårt B2B-team med en affärsdriven säljare. Rollen är central i vår tillväxtresa och innebär daglig kontakt med företagare i olika branscher.
Om rollen
Som säljare arbetar du i ett integrerat tvåmannateam tillsammans med din mötesbokare. Ni driver er egen affärspipeline och säkerställer hög leveransgrad mot uppsatta mål.
Arbetet innebär kundmöten på plats, behovsanalys, presentation av Via Energis avtalslösningar och avslut av affär. Vi levererar elavtal och portföljförvaltning med fokus på trygghet, transparens och hög service. Full produkt- och energiutbildning ingår.
Dina huvuduppgifter
Genomföra bokade företagsmöten
Identifiera kundens behov och matcha rätt avtalslösning
Driva hela försäljningsprocessen från möte till signering
Följa upp egna kunddialoger och säkerställa långsiktig kundrelation
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig fast lön + provision
Firmabil (Tesla 3, Kia EV6 eller liknande)
Mobil, dator och full arbetsutrustning
Tydlig onboarding och produktutbildning
En snabb och affärsdriven arbetsmiljö med höga ambitioner

Publiceringsdatum
2026-02-04

Kvalifikationer
Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande
Stark kommunikativ förmåga och professionell framtoning
Förmåga att arbeta målinriktat och självständigt
B-körkort
Via Energi erbjuder en tydlig och skalbar affärsmodell med fokus på företagskunder. Vill du vara en del av ett bolag som växer snabbt och arbetar långsiktigt - välkommen med din ansökan. Märk: "säljare Linköping"

Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
