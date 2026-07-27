B2B-säljare / Account Manager till spännande techbolag på tillväxtresa
ToppTalang Nordic AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ToppTalang Nordic AB i Stockholm
, Huddinge
, Alvesta
, Göteborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med försäljning i ett ungt techbolag där produkten redan är ute på marknaden, kundbasen växer och nästa steg är att skala upp försäljningen på riktigt?
För kunds räkning söker vi nu en företagssäljare till ett bolag som utvecklar en digital SaaS-plattform för bilhandlare. Produkten hjälper främst små och medelstora bilhandlare att samla flera viktiga delar av sin vardag i ett och samma system, exempelvis avtal, annonser, lager samt kopplingar mot finans- och försäkringspartners.
Bolaget är grundat av personer med egen erfarenhet från bilbranschen och produkten är framtagen utifrån konkreta problem de själva sett i marknaden. Idag har bolaget cirka 300 anslutna bilhandlare i Sverige, flera etablerade kunder och löpande inkommande leads.
Nu söker de en säljare som vill ta en central roll i nästa tillväxtfas. Rollen passar dig som vill arbeta nära både kund och produkt, där du får kombinera nykundsbearbetning, affärsdriv och långsiktigt kundansvar.
Företagsnamnet presenteras för kandidater som går vidare i processen.
Om rollen
I rollen ansvarar du för att bearbeta små och medelstora bilhandlare och driva nya affärer från första kontakt till färdig affär. Du arbetar främst via telefon och mejl, med en kombination av framför allt kalla leads, men även befintliga prospekt, inkommande leads och egen research.
En viktig del av arbetet blir att förstå hur bilhandlaren arbetar idag, vilka system och rutiner som används och var plattformen kan förenkla vardagen. Du bokar och genomför demos, presenterar lösningen på ett tydligt sätt och följer upp dialogen tills kunden är redo att fatta beslut.
När en kund har signerat är du även delaktig i att kunden kommer igång på ett bra sätt. Det kan handla om att säkerställa att kontot sätts upp korrekt, att kunden förstår systemet och att frågor, feedback eller förbättringsförslag fångas upp internt.
Teamet och kulturen
Teamet består idag av cirka åtta personer på heltid, med kompetens inom utveckling, onboarding, mötesbokning/säljsupport, ledning och produktutveckling.
Man arbetar nära varandra i vardagen och har korta beslutsvägar. Kulturen beskrivs som rak, avslappnad och prestigelös, med tydlig techbolagskänsla men samtidigt stark förankring i bilbranschen.
Som säljare kommer du initialt att sitta nära teamet och få upplärning i produkten, branschen, kundernas arbetssätt och relevanta konkurrenter.
Du kommer bland annat att arbeta med
• Bearbeta små och medelstora begagnatbilhandlare i Sverige
• Kontakta kunder via telefon och mejl med målet att skapa intresse och boka demo
• Genomföra demos och visa hur plattformen kan förenkla kundens arbetssätt
• Förstå kundens behov och nuvarande rutiner samt hantera vanliga invändningar
• Följa upp kunddialoger och driva affärer vidare till avslut
• Hjälpa nya kunder genom den initiala onboardingen
• Vårda kundrelationer och fånga upp frågor, feedback och utvecklingsbehov
• Arbeta strukturerat i CRM och hålla pipeline, aktiviteter och uppföljning uppdaterad
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av försäljning och trivs med uppsökande kundkontakt. Du är trygg i dialogen med nya kunder, har lätt för att bygga förtroende och drivs av att skapa affärer från första kontakt till avslut.
Du behöver inte ha arbetat med exakt samma typ av produkt tidigare, men du behöver ha god datorvana, rätt driv och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system, arbetssätt och kundens vardag.
Erfarenhet från bilbranschen är mycket starkt meriterande, exempelvis som bilsäljare, Account Manager, KAM, bilhandlare eller i en annan roll kopplad till fordonsbranschen. Det är däremot inget absolut krav om du är en stark säljprofil med rätt attityd, teknisk nyfikenhet och vilja att lära dig branschen.
Vi tror att du lyckas bäst om du är hungrig, ödmjuk och uthållig. Du har skinn på näsan, men är samtidigt prestigelös och nyfiken nog att lära dig produkten, kunderna och branschen på djupet.
Måstekrav
• Minst 2 års erfarenhet av försäljning
• God svenska i tal och skrift
• God datorvana och lätt för att lära dig digitala system
• Bekväm med att ringa kalla samtal och orädd i kontakten med nya kunder.
Meriterande
• Erfarenhet från bilbranschen eller fordonsbranschen
• Erfarenhet av B2B-försäljning eller försäljning mot företagare/ägare
• Erfarenhet av SaaS, systemförsäljning eller annan digital produkt
• Vana av att genomföra produktdemo
• Tekniskt intresse och nyfikenhet för system, produktutveckling eller digitala flöden
Det här erbjuds
Placering: Kista
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 09.30–17.00, inklusive en timmes lunch
Arbetssätt: på plats initialt. När du kommit in i rollen och når dina mål finns möjlighet till 2–3 dagar hemmakontor
Tillträde: omgående eller så snart som möjligt
Lön: Fast grundlön + provision (utan tak)
Bonus: Tre bonusnivåer kopplade till kundportfölj och tydliga kriterier, med möjlighet till större engångsbonusar vid uppnådda mål.
Semester: 25 dagar
Arbetsverktyg: Telefon, dator och CRM
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan eller hör av dig om du vill veta mer. Företagsnamnet och mer information om bolaget presenteras för kandidater som går vidare i processen.
Referenser tas i slutet av processen.
Tillsättning kan ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ToppTalang Nordic AB
(org.nr 559527-7830), https://www.topptalang.com/
164 40 KISTA Arbetsplats
Kista Kontakt
Mikael Bolin mikael.bolin@topptalang.com 0760277432 Jobbnummer
10013381