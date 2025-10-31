B2B-säljare - Telekomlösningar till företag för Telia
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-31
B2B-säljare - Telekomlösningar till företag för Telia
Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse
Brinner du för försäljning och vill hjälpa företag att hålla sig uppkopplade?
iSales söker nu en driven säljare som vill arbeta med Telias marknadsledande mobilabonnemang och tillhörande telekomtjänster för företagskunder. Vi erbjuder en roll med mycket kundkontakt, tydliga mål och stora möjligheter att växa inom försäljning.
Vad du kommer att göra:
Sälja Telias mobila lösningar till nya företagskunder
Identifiera behov och paketera rätt abonnemang och tjänster
Arbeta mot tydliga sälj- och aktivitetsmål
Bidra till teamets gemensamma framgång och goda stämning
Vi söker dig som:
Har ett starkt driv för försäljning och trivs i en resultatorienterad miljö
Är kommunikativ, lyhörd och gillar att prata med människor
Har erfarenhet av försäljning - gärna inom telekom, abonnemang eller B2B
Arbetar strukturerat och trivs med frihet under ansvar
Talar och skriver flytande svenska
Vi erbjuder dig:
Ett starkt varumärke och konkurrenskraftiga produkter i ryggen
Provision utan tak
Tydlig onboarding och coachning för att du ska lyckas
Möjlighet att påverka din egen utveckling och karriär
En trygg arbetsgivare med över 20 års erfarenhet
Ansök nu!
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval.
Om iSales
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: att hjälpa Sveriges ledande varumärken att nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en stark start i arbetslivet. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketing företag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra sälj metoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://www.isales.se Arbetsplats
iSales Kontakt
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364 Jobbnummer
9584152