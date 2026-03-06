B2B-säljare - Telekomlösningar för företag (Telia)
2026-03-06
Är du en affärsdriven säljare som vill arbeta med Telias marknadsledande företagslösningar?
Tänk dig ett jobb där du får utvecklas inom B2B-försäljning, kontakta nya människor varje dag och driva hela säljresan själv från första kontakt till signerat avtal. Hos oss blir du en del av ett energifyllt team som firar framgångar tillsammans, lär av varandra och vågar testa nya idéer. Om du gillar ansvar, variation och möjligheten att växa i din karriär så är det här platsen för dig.
Om rollen:
Bearbeta nya företagskunder och driva hela säljprocessen
Identifiera behov och paketera rätt abonnemang och tjänster
Arbeta strukturerat mot sälj- och aktivitetsmål
Vi söker dig som:
Har ett par års erfarenhet av försäljning - gärna B2B eller inom telekom/abonnemang
Är kommunikativ, måldriven och affärsmässig
Trivs med ansvar och ett högt tempo
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Ett starkt varumärke och attraktiva produkter
Provision utan tak
Tydlig onboarding och löpande coachning
Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter
En trygg och erfaren arbetsgivare
Ansök idag!
Vi gör löpande urval - skicka in din ansökan redan nu.
Om iSales
För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: Att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en framgångsrik karriär. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare.
Plats: Stockholm, Kungsholmen Omfattning: Heltid 08:45-17:00 måndag-fredag Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
