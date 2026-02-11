B2B-säljare - Telekomlösningar för företag (Telia)

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-11


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige

Är du en affärsdriven säljare som vill arbeta med Telias marknadsledande företagslösningar?
Tänk dig ett jobb där du får utvecklas inom B2B-försäljning, kontakta nya människor varje dag och driva hela säljresan själv från första kontakt till signerat avtal. Hos oss blir du en del av ett energifyllt team som firar framgångar tillsammans, lär av varandra och vågar testa nya idéer. Om du gillar ansvar, variation och möjligheten att växa i din karriär så är det här platsen för dig.
Om rollen:

Bearbeta nya företagskunder och driva hela säljprocessen

Identifiera behov och paketera rätt abonnemang och tjänster

Arbeta strukturerat mot sälj- och aktivitetsmål

Vi söker dig som:

Har ett par års erfarenhet av försäljning - gärna B2B eller inom telekom/abonnemang

Är kommunikativ, måldriven och affärsmässig

Trivs med ansvar och ett högt tempo

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Vi erbjuder:

Ett starkt varumärke och attraktiva produkter

Provision utan tak

Tydlig onboarding och löpande coachning

Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter

En trygg och erfaren arbetsgivare

Ansök idag!
Vi gör löpande urval - skicka in din ansökan redan nu.
Om iSales
I snart 20 år har iSales hjälpt några av Sveriges starkaste varumärken att växa genom smart, engagerad och resultatdriven telemarketing. Med kontor i Stockholm och Cypern, samt över 120 medarbetare, fortsätter vi expandera med siktet inställt på att bli Sveriges ledande säljorganisation. Nu söker vi fler talanger som vill vara med på vår resa!
Plats: Stockholm, Stadshagen Omfattning: Heltid 08:45-17:00 måndag-fredag Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7215650-1837652".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
9737718

Prenumerera på jobb från iSales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos iSales AB: