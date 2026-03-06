B2B-säljare - Telekomlösningar för företag
2026-03-06
Sveriges mest innovativa telemarketingföretag söker nu nästa toppsäljare till vårt kontor i Stockholm. Om du motiveras av resultat, har höga ambitioner och trivs i en arbetsgrupp med stor gemenskap ska du söka in till oss redan idag!
Om rollen:
Arbetsdagen som företagssäljare på iSales börjar med att du sätter dig in i dagens mål och planerar ditt arbete. Därefter tar du kontakt med företagare runt om i Sverige för att presentera och erbjuda abonnemang från några av landets största varumärken inom telekom, bland annat Telia. Du arbetar med att skapa goda kundrelationer, förstå företagens behov och erbjuda lösningar som passar deras verksamhet.
Du kommer arbeta med både befintliga och nya kunder via telefon. Du tar ansvar för att förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som skapar värde för dem.
Dina arbetsdagar varvas med försäljning, coachning och roliga säljtävlingar. Som säljare på iSales jobbar du 08:45-17:00 måndag-fredag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vem är du?
Du trivs som bäst i en arbetsmiljö med högt tempo, där positiv energi och glädje går hand i hand med starka försäljningsresultat. Du är kommunikativ, har en förmåga att uttrycka dig och är en duktig lyssnare på kundens frågeställningar/invändningar. Personlighetsmässigt är du driven och målinriktad, du håller alltid fokus och är ordningsam. Detta leder till att du levererar kvalitet i arbetet och hanterar stressiga situationer på ett lugnt och stabilt sätt.
Kvalifikationer:
Erfarenhet utav försäljning är ett krav, inom B2B är meriterande.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av sälj inom telecom-branschen är meriterande.
Vad vi erbjuder dig
Attraktiv provisionsmodell
Regelbunden utbildning och coachning för att du ska utvecklas i din roll.
Möjlighet att växa och klättra inom företaget.
Modern arbetsplats i hjärtat av Stockholm.
Om iSales För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: Att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en framgångsrik karriär. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då - att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare.
OBS vi tror att olikheter bidrar till utveckling och vi ser gärna en bred mångfald bland våra ansökande.
Ansök idag!
Låter detta som ett jobb för dig? Så kul! Skicka in din ansökan nu. Urval sker löpande!
